Fjollet dansk børnesang grovhitter ude i verden

1Busta Rhymes: ’Look Over your Shoulder (feat. Kendrick Lamar)’

Hvor er Kendrick Lamar, når verden har brug for ham? Den tanke er blevet luftet flere gange i løbet af det her turbulente år. Men rapperen, der gav Black Lives Matter-bevægelsen slagsangen ’Alright’, har været tavs. Indtil nu. Lamar dukker op hos Busta Rhymes og viser med virtuost flow, hvorfor han er sin generations største rapper.

Hverken Busta Rhymes eller Kendrick Lamar har dog noget at sige til optøjer og politik. De er fokuseret på rim, rytme og at få det til at svinge hen over et sample af Jackson 5’s ’I’ll Be There’. Rent blær.