Tre uger inden sin død fik maestroen og hans orkester bifaldet til at brage løs i New York

Den seneste bekræftelse på, at Brexit nok ikke bliver den optur, mange briter havde håbet, kommer fra musikkens verden. Den engelske dirigent Simon Rattle, der i mange år var chefdirigent for Berlinerfilharmonikerne, havde ellers sagt ja til at komme hjem og løfte det klassiske musikliv i London.

Nu har han ombestemt sig. Efter Brexit ser det hele alligevel mere interessant ud i Tyskland. Så om et par år siger sir Simon farvel og tak i London og vender snuden mod det sydtyske, hvor han har takket ja til i 2023 at blive chefdirigent for det eksklusive Bayerske Radiosymfoniorkester. En beslutning, der formentlig også kommer til at betyde, at London ikke får den nye luksuskoncertsal, Simon Rattle ellers havde sat sig i spidsen for at skaffe. Nu vil han sørge for, de får en flot en i München i stedet.

Det Bayerske Radiosymfoniorkester er et af Europas toporkestre. Klassiskkendere ved, hvilken kongerække man taler om, når man nævner deres chefdirigenter gennem årene. Fra Eugen Jochum over Rafael Kubelik til – senest – den lettiske maestro Mariss Jansons.