Man kunne vælte det her danske band af scenen. De ville formentlig bare spille videre

Det føles lidt som at strø salt i et åbent kødsår lige nu, hvor koncerter er aflyst over en trist, bred kam. Men det har altid været en udelt fornøjelse at opleve det aarhusianske band Yung live.

For de spiller med en naturlig og herligt uanfægtet intensitet, der får det til at se ud, som om man kunne vælte scene omkuld, uden det ville genere dem synderligt. De ville formentlig bare spille videre liggende i en bunke på jorden, mens kabler, guitarhalse, arme og ben lå filtret ind i hinanden. Og det ville fortsat lyde, præcis som det skulle. Som en veloplagt blanding af postpunk og garagerock skudt af sted på nogle slidstærke og effektive melodier. Ah! Forrygende band.

Og sådan er det heldigvis endnu. For selv om der er gået fem år, siden Yung sidst gav lyd fra sig med debutalbummet, ’A Youthful Dream’ (2016), som udkom på det amerikanske indielabel Fat Possum, er deres rockcentrifuge stadig et godt sted at blive tumlet rundt i. Også selv om de på ’Ongoing Dispute’ skruer lidt ned for det høje tempo, der tidligere har præget deres lyd.

Det klæder Yung at tage den mere med ro og lade sangene folde sig mere ud. Det mest markante nybrud stråler ud af næsten-balladen ’Lust and Learning’, der ifølge pressematerialet var en åbenbaring for bandet at skrive. Og med sit blåtonede uh-uh-kor og stemningsfulde melankoli er det også en ret vidunderlig sang at lytte til.

I midten af hele det majestætisk strukturerede kaos står guitarist og sanger Mikkel Silkjær Holm, der før har været bandets primære sangskriver. Men ’Ongoing Dispute’ er kommet til verden ved fælles kraft, hvilket forklarer titlen, der refererer til de stridigheder, som uvægerligt opstår, når fire mennesker skal finde fælles fodslag.