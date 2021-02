Med Sophies død har verden mistet en af de mest innovative producere og komplicerede popstjerner i nyere tid

Der er mennesker, hvis ansigter man ikke sådan glemmer, når først man har set dem. Sophie mindede med sine karakteristiske og nærmest levende røde slangekrøller, isblå øjne og porcelænshud om den dødelige græske gudinde Medusa.

Myten om Medusa fortæller, at hun både var monster og skønhed. Og det er også spændingsfeltet mellem det monstrøse og groteske, det smukke og overdådige, der kendetegner den elektroniske popmusik, Sophie satte i verden, musik, der lyder, som den græske mytologi ville lyde, hvis den var blevet til i vor tids teknologiske massepsykose. Musik, der lyder af liv, død, kærlighed, genfødsel og stort eksistentielt drama.

Sophie boede i sin sidste tid i Athen. Den skotske sanger og producer gik en aften ud på sin balkon for at se fuldmånen og tage et billede af den, men gled ved et uheld ned fra taget og døde den følgende morgen, 30. januar, på hospitalet af sine kvæstelser.