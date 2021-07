1Caroline Polachek: ’Bunny Is A Rider’

En af de stærkeste popudgivelser de seneste fem år er Caroline Polacheks album ’Pang’, der udkom i 2019 og tog verden med storm med den fabelagtige single ’So Hot You’re Hurting My Feelings’, der lød, som Fleetwood Mac ville lyde, hvis de var blevet bedt om at skrive en popsang med et glimt i øjet til vores samtid.