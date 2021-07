Den legendariske guitarist Eric Clapton fortsætter sin kamp mod covid-19-vaccinen og vil aflyse kommende koncerter, hvis der er krav om vaccinepas.

Det sker, som følge af at den britiske premierminister, Boris Johnson, forleden meddelte, at vaccinepas ville være et krav for at komme ind på natklubber og spillesteder. Det faldt ikke i god jord hos guitarbetvingeren Eric ’Slowhand’ Clapton.