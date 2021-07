USA's regering sælger unikt rapalbum for at betale forhadt medicinaldirektørs gæld

Den amerikanske regering har solgt et unikt album af rapgruppen Wu-Tang Clan ejet af en fængslet tidligere medicinaldirektør ved navn Martin Shkreli.

Pengene fra salget skal bruges til at betale en bøde på 7,36 millioner dollar, han blev dømt til at betale i forbindelse med en svindelsag.

Beløbet svarer til cirka 46 millioner kroner.

I et brev til distriktsdommer Kiyo Matsumoto, der havde ansvaret for Martin Shkrelis retssag i New York i 2017, skriver anklagerne i sagen, at Shkrelis gæld til staten nu er afklaret efter salget af albummet og andre af hans ejendele.

Salgsprisen og køberen af albummet med titlen ’Once Upon a Time in Shaolin’ bliver ikke oplyst. Men der er tale om et ganske særligt eksemplar.

Foto: Handout/Ritzau Scanpix Wu-Tang Clan solgte i 2015 albummet 'Once Upon a Time in Shaolin' på en auktion. Der findes kun ét eksemplar af albummet. Det blev dengang solgt for 2 millioner kroner til medicinaldirektøren og finansmanden Martin Shkreli, der efter eget udsagn kun købte albummet 'for at holde det væk fra folket'.

38-årige Shkreli betalte i sin tid to millioner dollar for albummet, der kun er blevet produceret én fysisk kopi af på verdensplan.

Det gjorde han ved en auktion arrangeret af hiphopgruppen.

Den tidligere medicinaldirektør pralede efterfølgende med, at han ikke planlagde at lytte til albummet, men kun havde købt det ’for at holde det væk fra folket’.

Benjamin Brafman, en advokat for Martin Shkreli, skriver i en e-mail, at han er glad for, at hans klients gæld nu er blevet betalt.

Han tilføjer, at albummet blev solgt for ’væsentligt mere’, end hvad Shkreli betalte for det.

38-årige Martin Shkreli er i USA også kendt som ’Pharma Bro’.

Her er hans ry stadig særdeles blakket, efter at et selskab, han stod i spidsen for i 2015, anskaffede sig licens til at producere lægemidlet Daraprim og fra den ene dag til den anden hævede prisen med 4000 procent.

Lægemidlet bruges til at behandle potentielt dødelige infektioner.

Han blev i 2017 dømt for svindel i en anden sag for at have snydt investorer i flere kapitalfonde og fik efterfølgende en syv år lang fængselsdom.

Martin Shkreli står til at blive løsladt 11. oktober 2022.

ritzau