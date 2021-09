De britiske musikkometer søger indad. Nu skal de være mennesker og ikke fænomener

Den britisknigerianske rapper Little Simz er ude med et album med den overraskende titel ’Sometimes I Might Be Introvert’, for introvert var ikke det indtryk, man fik, da den sprudlende og politisk indignerede rapper dukkede op i 2015 som en ung åben bog og blev udråbt til at være en af moderne hiphops store frelsere.

Jeg var også begejstret for hendes hurtige og skarpe tunge på debuten ’A Curious Tale of Trials + Persons’. Men jeg studsede også over hendes messiaskompleks, da hun efterfølgende udgav den ene mere prædikende udgivelse efter den anden.