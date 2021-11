Rasmus Seebach får ærespris ved musikshow

Når der lørdag uddeles statuetter ved årets Danish Music Awards (DMA), skal Rasmus Seebach på scenen for at modtage en helt særlig en af slagsen.

Han er nemlig modtager af DMA’s Ærespris. Det blev afsløret i et indslag på TV 2 fredag aften.

»Jeg har vidst det i to måneders tid, men det føles stadig fuldstændigt vildt, at jeg får lov at modtage Æresprisen«, siger Rasmus Seebach til Ritzau og fortsætter:

»Det er et kæmpe skulderklap. Gennem årene har jeg været så heldig at få masser af skulderklap af dem, der kommer til mine koncerter. Men jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det ikke gør mig mega glad og stolt, at jeg nu også får det af musikbranchen, siger han.

Med prisen skriver Rasmus Seebach sig ind i en lang række af kunstnere, der har modtaget Æresprisen før ham - blandt andet er The Savage Rose, Lis Sørensen og Sort Sol nogle af de nyere modtagere af prisen, der første gang blev uddelt i år 2000.

For Rasmus Seebach er prisen ingenlunde et tegn på, at han har peaket i sin karriere.

»Jeg synes, det er dejligt, at det ikke er en pris, der først bliver uddelt til musikere, når de har aftjent deres værnepligt. Hvis man synes, at nogen har gjort et godt stykke arbejde, er det ærgerligt at vente med at sige det, til personen ikke er her mere. Og jeg synes, at sådan en pris giver ekstra blod på tanden til at fortsætte karrieren«, siger han.

Lørdag aften bliver der i alt uddelt 11 priser til danske artister.

Sangerinden Drew Sycamore og rapperen Artigeardit er nomineret i hele fire kategorier, og det samme er Andreas Odbjerg, der blandt andet kæmper om prisen som Årets Danske Sangskriver. På listen over nominerede finder man også navne som Mø, Jada, Kidd og Branco.

Det er rapperen TopGunn, der styrer slagets gang på aftenen. Der skal uddeles priser, men flere kunstnere skal også optræde live.

Både Mø, Andreas Odbjerg, Ericka Jane, Artigeardit og Drew Sycamore har meldt sig klar til at spille, og det samme har L.O.C., som netop har fejret 20-års jubilæum for sit ikoniske debutalbum ’Dominologi’.

Danish Music Awards 2021 arrangeres af musikselskabernes brancheorganisation IFPI sammen med TV 2. Showet kan ses i sin fulde længde på TV 2 søndag aften klokken 21.05 og vil være tilgængeligt på TV 2 Play fra søndag morgen.

ritzau