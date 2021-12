En sprød og fin messingtone fra Andorras frontfigur Mads La Cour åbner døren forsigtigt på klem ind til et lyrisk fynsk jazz-univers.

La Cour blæser trompet og flygelhorn i Andorra, og da Simon Krebs’ guitar slutter sig til ham på ’Travelling’, føler man sig både i godt selskab og på sikker grund. Vi befinder os i en tidsalder, hvor danske jazzmusikere atter funderer over den nordiske tone, som herhjemme synes at have fundet et særligt hjemsted på pladeselskabet April Records.