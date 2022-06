»I’m so happy, happy that I’m free«, sang hun, og jeg tænkte bare, jamen, dejligt for dig, jeg skal til gengæld stå her, indtil din koncert er slut

Den svenske popstjerne Zara Larsson har en sang med over en milliard streams på Spotify. Alligevel var det et ABBA-cover, der vandt publikums gunst under en tam koncert på Tinderbox.