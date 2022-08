1 hjerte: Han prøvede at skjule sin talentløshed med ildfontæner og letpåklædte damer. Uden held

På førstedagen virkede AiaSound ikke som en festival i krise. Stemningen var lige så høj som promillen hos et publikum, der var nemme at gøre tilfredse. Det kan en fusentast som Tyga være glad for.