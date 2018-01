Soundtracket til ’Ben-Hur’ er muligvis det bedste i filmhistorien. Nu er det genindspillet Hvis din smag er til det storslåede, triumferende, lidenskabelige, overvældende, grænseløse, mirakuløse og nærmest ufattelige, er der godt nyt: Musikken til filmen ’Ben-Hur’ er genindspillet.

FOR ABONNENTER

Om et bestemt filmsoundtrack som for eksempel det til ’Ben-Hur’ er det bedste, der nogensinde er skrevet, må siges at være ikke så lidt af en smagssag – altså et intrikat spørgsmål om filmvaner, musikalsk opdragelse, overbærenhed, fødeår og dåbsattest.

Men for at vide, hvad der er godt – og sågar bedst af alt – må man have hørt det.

Et helt andet bud kunne være Ennio Morricones musik til ’Once Upon a Time in the West’, som er fra 1960’erne. Endnu et kunne være Nino Rotas svedne musik til Coppolas Godfather-film fra 1970’erne. Et fjerde kunne være John Williams’ musik til (næsten) alle George Lucas’ Star Wars-film. Et femte kunne være det, som Hans Zimmer i vort årtusind har gjort for kaptajn Jack Sparrow og hans caribiske pirater. Og så har vi ikke engang taget højde for det, som endnu mere aktuelle kandidater har udrettet, filmkomponister som Dan Elfman, John Powell, Harry Gregson Williams ...

Og så er der altså William Wylers episke storfilm fra 1959. Ved oscaruddelingen året efter vandt ’Ben-Hur’ ikke færre end 11 statuetter, inklusive en til den ungarsk fødte amerikaner Miklós Rózsa for bedste originale musik. Faktisk kunne han også have fået en for det største soundtrack, i betydningen længste. Tre fjerdedele af de tre og en halv time, som filmen varer, er foret med musik for stort orkester (og indimellem kor!), og alle tænkelige lidenskaber – og lidelser – når undervejs at spejle sig i den.