Det var saxofon--legenden Pharoah Sanders' aften i Brorsons Kirke - ikke bandets

Rummet sitrede af menneskelig varme og begejstring, da den efterhånden 77-årige Pharoah Sanders trissede ind i den magiske midtercirkel med mikrofoner og grej i Brorsons Kirke, skrøbelig, med hvidt skæg og turkis skjorte.

Der indfandt sig denne sjældne følelse af autentisk nærvær fra en kriger, som har båret en fakkel længe og stadig har den med sig, selv om gløden måske ikke er, hvad den har været. Og det var en forjættende åbning. Flyglet og filtkøllerne rullede som havets bølger, mens bassens ankertone stod som bundpæl.











Koncertanmeldelse Pharoah Sanders. Brorsons Kirke. Mandag.

Naturligvis måtte det slutte med Sanders’ signaturhymne ’The Creator Has A Masterplan’, hvor publikum og kirkerum nynnede med

Så kom Sanders’ horn ind, en forbavsende stor og velformet klang. Ikke med den ekspressive styrke, han engang havde, men med en afbalanceret erfaringstone. Et lille gys gik gennem marv og ben ved genkendelsen af det modale og åbne tonesprog, som også John Coltrane benyttede.

Pharoah Sanders er en af de sidste store stemmer fra avantgardejazzens pionertid i 1960’erne. De fleste er gået bort, bl.a. John Coltrane, Albert Ayler, Ornette Coleman, Don Cherry. Der er vel kun Archie Shepp tilbage ud over Sanders af de betydelige fra den tidlige generation.

Og begge arbejdede de med Coltrane. Sanders debuterede godt nok i egen ret i 1964, men medvirkede på flere af Coltranes plader, ikke mindst de kontroversielle og uafrystelige ’Ascension’ og ’Meditations’, begge indspillet i 1965.

Pharoah Sanders blev da også en af bannerførerne for en avantgardejazz og et saxofonspil, hvis frihedsidealer både handlede om at udvide grænserne for det musikalske sprog og om at udtrykke spirituelle og humanistiske hensigter i musikken. I denne tradition er Pharoah Sanders blandt de største.

Og ved koncerten var han på godt og ondt den altoverskyggende hovedskikkelse i et middelmådigt band, der for at give Sanders pusterum fyldte uforholdsmæssigt meget. Det var især grelt med William Henderson, som diverterede med kaskader af løb i klaviaturet med en sjosket rytmefornemmelse og uden sans for melodisk opbygning endsige brug af pausernes kraft.

Også bassisten Oli Hayhurst måtte holde for med sejtrækkende lange soli. På et tidspunkt lagde han an til at give depechen videre til Sanders. Men den gamle mester blev siddende. Musikerne kæmpede sig igennem situationen ved at stå og træde vande, blottede for kreative ideer.

Det var således Pharoah Sanders’ aften – på trods af hans band og på trods af hans svækkelse, men i kraft af hans horns glød og den karisma og de fortællinger, han bar med sig, og som vibrerede i rummet mellem ham og publikum.

Og på intet tidspunkt fæstnede hans spil sig dybere end i koncertens andet nummer, en melodisk ballade, som havde et ekko af gamle gospelhymner og standardsange.

Den stod som et lysende punkt med Sanders’ brede, altfavnende tone i fuld klangkontrol og med en række skønne melodiske fraser. Her spillede Sanders som et træ med genuine rødder og saft i årerne.

Ja, Sanders vendte på flere måder tilbage til de jazzrødder, han i sin tid selv tog afsæt i og fjernede sig fra som en vildtvoksende frugt.

Coltrane blev bl.a. mindet med den smukke ’Say It (Over and Over Again)’ fra Coltranes ikoniske album ’Ballads’. Og naturligvis måtte det slutte med Sanders’ signaturhymne ’The Creator Has A Masterplan’, hvor publikum og kirkerum nynnede med, og taknemmeligheden gik begge veje.