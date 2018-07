Peberstærke og kompromisløse stemmer fyldte kirkerummet i Sankt Augustins Kirke

FOR ABONNENTER

Vil man vide noget om, hvad der sker af nye og mindre synlige ting i hovedstadens jazzliv, er en af ledetrådene at følge de polske brødkrummer ud til katolske Sankt Augustins Kirke, der ligger på Østerbro i tilknytning til Niels Steensens Kollegium. Her har unge polske musikere stiftet foreningen Swan, en tillempet forkortelse af Society of Visionary Artists in the North. Swan er aktiv under årets festival med en serie markante koncerter. Blandt disse var urpremieren torsdag på den amerikanske altsaxofonist og komponist Tim Bernes nye europæiske gruppe SIN med trompetisten Kasper Tranberg, bassisten Peter Eldh og trommeslageren Peter Bruun.