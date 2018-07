FOR ABONNENTER

Den jamaicanske pianist Monty Alexander kan i år fejre 70-års jubilæum på sit instrument. For han var et vidunderbarn, der allerede som fireårig udviste et bemærkelsesværdigt talent ved tangenterne, og den dag i dag kan man efter blot ganske kort tids lytning høre, at manden hører til i den helt tunge vægtklasse.