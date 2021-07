Det begyndte egentlig som en workshop med kaffedrikning og erfaringsudveksling, sådan bassist og bassist imellem.

Men så spurgte det ene medlem en dag: »Skal det her være et orkester eller hvad?«. Og så blev de tre enige om at forvandle sig fra netværk til navngivet band: Blonde Bass var en realitet.

Det er to år siden, og der er god grund til at glæde sig over, at foretagendet ikke bare forblev i en dagligstue.