Anmeldelse fra jazzfestivalen: Hov, nu var det hele måske ikke så rart længere?

Jeg vil skabe og ikke være alene«.

Sådan skriver Maria Dybbroe i sit digt ’Under solen’, der indrammer den aarhusianske kvintet Caktus’ debutplade fra efteråret – noget af det bedste, der kom ud af 2020.

Jeg vil skabe. Jeg vil ikke være alene. To svære livsvilkår, når en coronapandemi raser gennem samfundet. Så meget desto mere føltes det befriende endelig at kunne bevæge sig frit igen, ud i byen og ind i jazzfestivalen til ægte ikkelivestreamet koncert. Med lige netop Caktus, der har altsaxofonist (og altså også digter) Maria Dybbroe i front. Forvist til sit arbejdsværelse har hun brugt virusnedlukningerne på at skrive ny musik, som langt om længe kunne opføres for et levende publikum. På trods af omstændighederne var der altså blevet skabt. Og nu er vi ovenikøbet ikke længere dømt til at være alene.