Efter at have irettesat bassisten, fordi han havde ladet noget slik ligge fremme ved siden af sig på scenen, leverede Melody Gardot en swingende vokalsolo under lydhør udveksling af improviserede fraser sammen med samme bassist. Det lød godt. For Melody Gardot har en smuk stemme, som hun arbejdede udtryksfuldt med inden for en intim ramme.