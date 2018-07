Pizzasnegle, 25 øl og et maraton om dagen: Så hård er Roskilde Festival ved din krop

Forestil dig følgende — du er taget på en uges vandretur i bagende sommervarme, hvor du skal gå, løbe og danse det meste af dagen. Du må maksimalt sove seks timer om dagen, og det eneste du får at spise er pizzasnegle, burgere, chips, pommes frites og et æble, hvis du er heldig.

Lyder det hårdt? Så forestil dig at gøre ovenstående, mens du drikker 20-30 genstande om dagen, og du har en gennemsnitlig Roskilde Festival for de forsøgspersoner, som Politiken har testet på dette års festival.

Vi satte motionsure på to unge kvinder og to mænd, der har målt, hvor meget de har bevæget sig, hvor høj deres puls har været, og hvor meget de har sovet.

Sideløbende har testpersonerne noteret, hvad de har spist — og ikke mindst drukket. Resultaterne viser, at testpersonerne har presset deres krop til det yderste med intens motion, dårlig søvn og massiv druk.

De har gået op til 25 kilometer om dagen, sovet i gennemsnit 6 timer per nat og spist cirka halvdelen af, hvad et normalt menneske ellers skal indtage i løbet af en dag. 3 ud af 4 testpersoner har derudover drukket alkohol på festivalen — og det er ikke småting, der er blevet sat til livs.

Ifølge deres egne noter har de drukket 23,5 genstande i døgnet. Det er mere end Sundhedsstyrelsen anbefaler, at en voksen mand maksimalt må drikke på en hel uge. Det svarer i praksis til, at testpersonerne på intet tidspunkt har været ædru nok til at køre bil, siden de ankom til festivalen.

Det har alt sammen konsekvenser for kroppen — men de er ikke alle sammen dårlige.

»Det er en ekstrem belastning for kroppen både at bevæge sig så meget, og samtidig drikke så store mængder alkohol. Men motionen er faktisk det bedste ved Roskilde Festival. De fleste af testpersonerne får pulsen op flere gange hver dag, og aktiviteten er fordelt over hele dagen. Og det er godt, for det er sundt for vores kroppe ikke at sidde stille«, siger idrætsforsker Morten Zacho fra Syddansk Universitet, efter at have set dataene fra motionsurene.

Er man i tvivl om, hvor fysisk krævende en uge på festivalen egentlig kan være, kan man se på dataene fra 26-årige Emma Torpe. Hun har flere dage gået og danset så meget, at hun har forbrændt over 2.500 aktive kalorier. Det svarer til den mængde kalorier en person i gennemsnit vil forbrænde ved at løbe et maraton.

»Emma er klart den i forsøget, der har det bedste aktivitetsniveau. Hendes uge på Roskilde Festival ligner en meget aktiv ferie — det er nærmest på kanten til at kunne betegnes som en uges ekstremsport«, siger Morten Zacho.

En almindelig dansker har ofte svært ved at nå myndighedernes anbefaling om at tage 10.000 skridt om dagen, men alle deltagerne har gået mindst 16.000 skridt om dagen. 29-årige Michael Terkelsen har formået at gå 37.266 skridt på et enkelt døgn.

Og deltagernes høje aktivitetsniveau bliver ikke mindre imponerende, når man ser, hvad de har spist og drukket på festivalen.

»De to kvinder i testen har spist virkelig dårligt. Det er tømmermændsmad som burgere, toast, pizza og pomfritter, der er fuldstændig blottet for vitaminer, fibre og grøntsager. De to mænd har klaret sig bedre, fordi den ene er vegetar og den anden veganer, så de har været meget bedre end kvinderne til at få fibre og grøntsager«, siger Morten Zacho.

Derudover gør det sig gældende for alle testdeltagerne, at de har spist for lidt mad hver dag. En hel dags måltider for en af testdeltagerne var eksempelvis 4 boller, 4 gulerødder og en portion chili sin carne. Og 20 øl, der tipper kaorieregnskabet fra noget, der ligner underernæring til et for stort kalorieindtag.

Den 21-årige Amalie Nicolaisen kan da også godt mærke, at den dårlige kost, alkoholen og den konstante aktivitet har sat sine spor. Men hun kan næsten ikke tro sine egne øjne, da hun ser sin motionsdata.

»Det er helt sindssygt, at jeg har gået så meget, men jeg tror også, at jeg har fået en forstrækning i mit baglår, så det giver måske meget god mening. Jeg kan godt mærke, at min krop er ramt, og at alting hurtigt bliver hårdt. I dag skulle jeg løbe op til en koncert, og det kunne jeg nærmest ikke«, siger Amalie Nicolaisen.

Dårlig fuldemandssøvn

Motionsuret har målt testpersonernes bevægelser mens de sov. Det er interessant fordi det viser, hvor mange dybe søvnperioder de har haft, og hvor god deres søvnkvalitet har været. Og her bliver det helt tydeligt, hvilken af testpersonerne, der ikke drikker alkohol.

Når man dykker ned i 27-årige Magnus Leitets søvndata kan man se, at han ikke har drukket en dråbe alkohol på festivalen. Han går gennem let og dyb søvn i fem cyklusser, som man skal, næsten hver nat. Det betyder, at han vil opleve at føle sig mere udhvilet.

Men hvis vi sammenligner ham med Michael, der har drukket 24,5 genstand i døgnet i gennemsnit, viser der sig en stor forskel. Når Michael lægger sig til at sove falder han straks i en meget dyb søvn, der varer længere end Magnus dybe søvnperioder normalt gør. Men derefter er resten af søvnen let med mange opvågninger.

»Når man drikker oplever man ofte at have voldsomme drømme og ikke kunne sove lige så længe, som man plejer. Og det kan vi se på Michaels data. Han ender med ikke at kunne sove lige så længe som Magnus, selvom han vågner og prøver at falde i søvn, kan han ikke få lov til at slumre videre i soveposen«, siger Morten Zacho.

Resultatet af søvnmangel over flere dage kombineret med et stort alkoholindtag, er, at de kognitive funktioner bliver svækket — det er de processer i hjernen, der gør at vi kan opfatte verden, tænke og problemløse. Og Michael kan godt mærke, at der er sket noget med hans hoved, da vi fanger ham efter næsten en uge på festivalen.

»Det hele går lidt langsommere. Jeg skal tænke mig om, når jeg vil formulere en sætning, og det er som om, at det er blevet sværere for mig at finde de rigtige ord«, siger Michael Terkelsen.