Psykisk sårbare på Roskilde: Sådan var det at være på festival med skizotypi, depression og ADD

I mandags mødte Politiken fem psykisk sårbare unge, der er frivillige på festivalen.

De har alle psykiske diagnoser og været på festivalen med foreningen Bistedet.

Da vi mødte dem, før musikken gik i gang, fortalte de om, hvorfor de har haft svært ved at se sig selv som en del af Roskilde Festival. Angst for store menneskemængder, den endeløse fest, mangel på søvn og grænseoverskridende adfærd har været nogle af de forhindringer, de har skullet overkomme.

Foreningen Bistedet, der hjælper psykisk sårbare unge, gav dem en ny mulighed for at få en en god festivalsoplevelse.

På festivalens sidste dag har vi mødt tre af dem igen for at høre, hvordan det er gået på festivalen.

Psykisk sårbar på Roskilde I år sætter Politiken fokus på psykisk sårbarhed på Roskilde Festival. Mange betragter festivalen som et frirum fra hverdagen, hvor grænser skal testes af og overskrides. Det er primært de unge, der tager på festival: Gennemsnitsalderen på festivalen er 24 år, og netop blandt unge i denne alder opstår der flere psykiske sygdomme end nogensinde før. Ifølge Sundhedsstyrelsen betegner 17,5 procent af de 16-24-årige piger deres psykiske helbred som dårligt. Netop de unge er også den gruppe, som Psykiatrifonden har allerstørst fokus på. Så hvordan tager man på festival, hvis man føler sig ensom eller ked af det næsten hver dag? Bliver man endnu mere sårbar af at være på festival? Eller kan man tværtimod bruge festivalens frirum til at overkomme social angst og andre psykisk symptomer? Vis mere

De sidder på en bænk i skyggen fra et træ og ser alle lidt trætte ud. Jeg fortæller om det franskmændene kalder for la maladie du fatigué (træthedens sygdom).

Det er en betegnelse for at føle sig småsyg, hvor den eneste forklaring er, at man er træt. Vi bliver hurtigt enige om, at det må vi allesammen lide af i dag, hvor festivalen har varet i otte dage.

På trods af det ser de alle tre glade ud, som de sidder på bænken i skyggen for eftermiddagssolen.

De er alle tre i 20'erne og har hjulpet til i backstage-området for frivillige. De har blandt andet arrangeret speed friending og tour de camp for festivalens andre frivillige. Og hvis det hele undervejs blev for meget for dem, havde de lov til at trække sig fra arbejdet og festen.

Ocean Stones, 26 år, skizotypisk sindslidelse

Ocean Stones, 26 år, skizotypi

Ocean Stones lider af en skizotypisk sindslidelse, og den minder om skizofreni. Han har bare ikke nogen hallucinationer, hvor man eksempelvis hører stemmer. Til gengæld fanger alt hans opmærksomhed, og på festivalen kan det være voldsomt.

Det gik for eksempel galt til Eminem-koncerten onsdag aften. Det var på den første musikdag, og ifølge festivalen selv var der over 100.000 mennesker til koncerten. Så mange har der aldrig været samlet foran Orange Scene før.

»Mine kammerater ville gerne se den, så derfor tog jeg med, selv om jeg ikke interesserede mig for musikken. Derfor var jeg ikke så fokuseret på den, og min opmærksomhed gik i stedet til alle de mennesker, der var omkring mig. Så kunne jeg ikke fokusere på noget eller mærke noget som helst. Der var et par gange, hvor jeg tænkte, at jeg ville smutte. Men vi havde en på krykker med, som vi alle stod og beskyttede, så folk ikke bumlede ind i hende. Det hjalp mig at lægge fokus på noget, når jeg ikke interesserede mig for musikken«.

Sådan havde Ocean Stones det dog ikke, da han natten efter så Heilung sammen med sin bedste ven.

»Det er en af de fedeste koncerter, jeg nogensinde har set. Det er lige den type musik, jeg godt kan lide, og de lavede et kanon show. De bruger gamle, store trommer og oldnordiske instrumenter. Fordi jeg var så interesseret i Heilung, forsvandt den her folkemængde omkring mig, fordi jeg fokuserede så koncentreret på koncerten. Jeg tror faktisk ikke, at koncerten ville have været lige så fed, hvis den lå den første dag. Men jeg havde været på festivalen i et stykke tid og følt stemningen og menneskemængden omkring mig og var blevet hærdet. Den koncert kommer jeg til at huske i lang tid«.

Det er fjerde gang, at Ocean Stones er på festivalen, og for første gang, er han ikke taget hjem undervejs. Allerede i mandags sagde han, at det har været hans bedste festival, og det har ikke ændret sig.

»I år har jeg fået så mange gode oplevelser, og jeg kan tage mange erfaringer med mig. For eksempel at jeg skal huske at lægge mig et godt sted, hvor jeg kan få sovet. Sådan en erfaring kan måske gøre næste år endnu bedre. Jeg har lært, at jeg faktisk godt kan tage på festival, hvis der bare er de helt rigtige rammer«.

Da Ocean Stones fortalte om sin skizotypiske sindslidelse i mandags, var der mange af hans bekendte, der slet ikke vidste, hvad han fejlede.

»Min Facebook boomede bare bagefter med folk der havde set mig i Politiken. Jeg er glad for, at det er kommet ud. De fik et indblik i min diagnose, og det er meget rart at åbne op omkring det. Tidligere har jeg undgået at snakke om de problemer, jeg har, og nu kan folk stille lidt mere konkrete spørgsmål«.

David Samuel Sejer Jensen, 22 år, paranoid skizofreni og klinisk depression

David Samuel Sejer Jensen, 22 år, paranoid skizofreni og klinisk depression

Mandag aften var David Samuel Sejer Jensen ude at feste på campingpladsen. Han er diagnosticeret med paranoid skizofreni, men mener ikke selv, at han er skizofren. I stedet mener han, at han lider af posttraumatisk stress.

Han havde taget en gasmaske på for at beskytte sig mod støvet, mens han dansede til »noget russer-tramp«. Så var der en skaldet mand, der forsøgte at kvæle ham ved at blokere for ilttilførslen til masken.

»Han holdt helt tæt om filteret til min maske, så jeg ikke kunne trække vejret. Det var ikke sjovt, så jeg løb væk og fandt en sikkerhedsvagt. Jeg fik flashbacks af scenen flere dage efter. Heldigvis har jeg ikke mødt ham igen«.

Egentlig var David Samuel Sejer Jensen på nippet til at efterlade alle sine ting og tage hjem fra festivalen efter den oplevelse. Men han blev.

»Trods katastroferne og det traumatiske er jeg faktisk på kanten til at græde af glæde over, hvor stor en sejr det er for mig at være her. Det er en sejr, at ham skinheaden ikke skulle bestemme, om jeg skulle have gasmaske på, og om jeg skulle være til festival. Det er den største sejr længe«.