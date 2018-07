Simon Lund: Roskildes herlige kaos er som altid ungdommens - hvad end du er ung eller ej

Halvt forvirret, halvt fabulerende og forhåbentlig helt forløst er mere end 100.000 mennesker i gang med at finde hjem til virkeligheden igen.

Efter en uge i den parallelverden, de kalder Roskilde Festival.

Er du et sted mellem efterskolens sidste kram og første skridt ud i eksamenssumpen, er det en årlig flugt fra læreplaner og fornuftige karrierevalg. Et hul revet i præstationssamfundet.

Uden at have det lange lys tændt skal du bare forsøge at hænge sammen og leve op til de befriende ord, Khalid sang i sin nye generationshymne på Arena:

»Young, dumb and broke«.

I en verden, hvor vi alle sammen er små prikker i Google Maps og præcist beskrevne forbrugere i Facebooks kartotek, er Roskilde syv dages tilværelse uden gps.

Selv om man går med telefonen foran ansigtet, ser verden gennem et insta-filter og forstår den via tweets, er Roskilde et fysisk sted, hvor man har en plan kl. 13, møder nogen, man ikke har set siden gymnasiet, kl. 14 falder i søvn et sted , kl. 15 sover for længe og løber ned til den forkerte scene kl. 18. Og møder nogen, der tager dig med til en helt tredje koncert.

I dét herlige kaos er Roskilde som altid ungdommens festival, hvad end du er ung eller ej. Især når det gælder musik.

De gamle rockgenerationer må hygge-rase på mindre scener. På de store scener var der popfest, så selv skeptikerne måtte overgive sig til Bruno Mars, Khalid og Spotify-hardhitteren Dua Lipa.

Selv veteranerne er blevet yngre – i år hedder de ikke Stones eller Neil Young, men Eminem, Nick Cave og Nine Inch Nails.

Lader man blikket glide ned over listen med de mange koncerter, Politiken har anmeldt på årets Roskilde Festival, svinger kvaliteten for det meste mellem godt til sensationelt godt.

I en tid, hvor musikerne tjener deres penge på koncerter og derfor spiller hele tiden, kan vi konstatere, at de fleste bands som minimum leverer en sikker koncert. Udadvendt og parat til at give publikum, hvad de vil have. Også Eminem og Cave.

De holder koncertformens aftaler og bryder ikke nogen konventioner. Man skal ud i de små telte for at se de musikalske regler omformuleret, men på de store scener kører toget til tiden.

Derfor var det ikke kun overraskende, men i høj grad tiltrængt, at 66-årige David Byrne med sit spektakulære sceneshow viste, at koncertrummet stadig kan udfordres og omformes. At festivalrusen kan mere end kilde de steder, man ved kilder.

Byrnes visioner lyste op på en velsmurt festival, fordi de pegede kunstnerisk fremad og ikke pleasede publikum efter aftale.

Han mindede os om, at man godt kan bruge al den frihed til at efterlade sig et varigt indtryk – også mens man i frit fald ud af virkeligheden knuselsker nuet.