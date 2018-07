Seksuelle grænser på Roskilde: »Sidste år følte mange drenge sig trådt over tæerne, når vi bragte samtykke på banen. I år lod de os tale ud«

Da skraldebilen triller ned mellem de lasede telte på Roskilde Festivals campingområde mod øst, skaber den et øjebliks panik i lejren Camp Pink Pussies med de lyserøde vimpler og den vaklende pavillon.

»Åh nej!«, råber pigerne grinende, og en af dem skynder sig at flytte en trillebør, som står halvt ude på vejen foran lejren.

Trillebøren er nemlig ikke bare en trillebør, men i øjeblikket også en seng, hvor der ligger en veninde og sover under en rød sovepose.

Hun bliver trukket i sikkerhed, ind ved siden af en anden sovende veninde, der ligger på jorden i lyseblå plysdragt med lyserød kvast på numsen.

Bag lastbilen går der en skraldemand i en skriggul dragt, og han kommer hen til pigerne.

»Godmorgen! Skal jeg ikke lige have et billede af sådan nogle smukke piger?«, halvråber han og tager også et billede af hende, der sover i trillebøren.

»Hvad, skal du ikke samle noget skrald op?«, råber Rikke Andersen på 16 år, for nu må han gerne gå videre.

Pigerne i Camp Pink Pussies passer på hinanden. Det fortalte de, da vi var forbi lejren tidligere på ugen for at tale om seksuelle grænser og frirum på Roskilde Festival.

Og det bekræfter de, da vi møder dem igen på festivalens sidste dag. De efterlader ikke en drink uden opsyn, og de følges som regel, når de går rundt på pladsen.

De har købt hængelåse til teltene, men bruger dem kun sporadisk, hvilket da også betød, at det lykkedes en fremmed at liste ind i teltet, mens de sov derinde, og stjæle en transportabel højttaler til 6.000 kroner – selv om den stod lige ved siden af en af pigernes hoved.

Deres hæse stemmer bevidner, at de har været her hele festivalen og fået godt med støv i halsen, og de kaster sigende blikke, når man spørger om søde fyre og teltsex.

Bordet flyder med tomme krus og beholdere med Nutella, mayonnaise, tun, nudler i kop, chips, boller i en frysepose, plastikbestik samt en tom shotsflaske.

De har ikke levet, som man normalt gør derhjemme. De har den seneste uge befundet sig i det, Roskilde Festival selv kalder ’frirummet’.

Politi: Vi er klarere i spyttet

Men frirummet har en bagside. Og den har fået mere opmærksomhed i år. Dels har Roskilde Festival lanceret kampagnen Orange Together, der skal forebygge krænkelser i det, de kalder gråzonerne.

Dels er politiet blevet mere bevidste om problemerne med voldtægter og overgreb, der faktisk sker, fortæller Carsten Andersen, kommunikationsansvarlig hos Midt- og Vestsjællands Politi.

»Vi har et øget fokus på forebyggelse af overgreb i år«, siger han.

Sidste år registrerede Center for Seksuelle Overgreb ved Rigshospitalet 12 voldtægter og overgreb på Roskilde Festival. Seks blev anmeldt, nul sager førte til dom. Tallene for i år foreligger endnu ikke.

At der er kommet øget fokus på krænkelser og overgreb fra både politiets og festivalens side, er ikke tilfældigt. Siden efteråret har MeToo sat seksuelle krænkelser på den globale dagsorden.

Og under festivalen i 2017 og igen i år har Politiken givet ordet til unge kvinder, der er blevet voldtaget eller udsat for seksuelle overgreb på festivalen i serien ’Roskilde uden samtykke’.

»Både medierne og politikerne har taget det her op. Det smitter jo af og får også os til at gøre en indsats, der er så god, som vi kan, for at undgå den slags«, siger Carsten Andersen, der forklarer, at politiet blandt andet prøver at »sprede budskabet rundt om på pladsen«.

»Det gør vi ved at fortælle højt og tydeligt ved enhver given lejlighed, at det, man ikke må i resten af samfundet, det må man heller ikke på Roskilde Festival. Vi kunne godt have en fornemmelse af, at nogle tror, at her kan man gøre noget, man ikke kan andre steder. Men det kan man altså ikke«.

Men hvordan er den indsats anderledes end tidligere år?

»Jeg synes, vi er blevet klarere i spyttet. Vi er jo også blevet klogere«.

I år skulle festivalgæsterne også blive klogere, mente Roskilde Festival. Så i samarbejde med en række organisationer som blandt andre Amnesty International og Dansk Kvindesamfund har de introduceret et kortspil for at sætte gang i refleksioner om egne og andres seksuelle grænser blandt festivalens gæster.

»Jeg har kunnet mærke en tydelig forskel fra sidste år til i år i måden, de unge tog imod os«, fortæller Lotte Jønsson, der som leder af Dansk Kvindesamfunds frivillige har været rundt i lejrene to år i træk for at tale om grænser og samtykke.

»Sidste år brugte vi en masse energi på at lægge ører til negative opfattelser om os og måtte sågar høre på voldtægtsjokes. Mange drengecamps følte sig tydeligvis trådt over tæerne, når vi bragte samtykke på banen. I år lod de os tale ud. Der var et langt større ønske om at lytte«.

Mange har rost de frivillige for at tage emnet op og nævnt MeToo og Politikens serie ’Roskilde uden samtykke’ som afgørende for, at de har fået blik for vigtigheden i at tale om grænser, overgreb og samtykke, fortæller Lotte Jønsson.