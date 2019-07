Hvad er solidaritet for dig? Festivalgæster tænker på lillebror, klima og løsslupne kaniner

FOR ABONNENTER

So-li-da-ri-tet. Det lange, tunge og ladede ord er i år overskrift for Roskilde Festival, der ellers gør sig mest i pumpende rytmer, øredøvende decibel og dans med armene i vejret. Men i Kroniken bragt søndag beskriver festivaldirektør Signe Lopdrup, hvordan hun og festivalen mener, at en bevægelse er i gang. At de unge står sammen i en kollektiv kamp for en fremtid, at de arbejder for et nyt og alternativt paradigme.