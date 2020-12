Ny aftale: Det Kongelige Teater må ikke spille musicals, de private gerne vil spille

Det Kongelige Teater kommer ikke til at spille masser af populære musicals. Det står klart, efter at kulturminister Joy Mogensen (S) fredag aften indgik en ny fire-årig aftale med Folketingets partier om Danmarks nationalscene.

Selv om regeringen og rød blok havde klare ambitioner om at lukke meget mere op for de populære musicals og dermed få flere til at gå i Det Kongelige Teater, så endte det ved fredagens sidste og afgørende forhandlinger med en aftale med begrænsninger på, hvad Det Kongelige Teater må spille.

»Det har aldrig været mit mål, at musikdramatik skulle overskygge kerneopgaverne ballet, opera og skuespil. Men jeg har ønsket, at teatret skulle række ud mod nye målgrupper. Og det får teatret nu pligt til med teaterforestilliner til børn og med musikramatik«, siger kulturminister Joy Mogensen (S).

Men det er begrænset, hvad Det Kongelige Teater må spille. Teatret må ikke opføre musicals, som en privat producent har spillet inden for de seneste 7 år. Og hvis Det Kongelige Teater ønsker at spille en musical, skal teatret varsle de private teatre mindst tre år før. Ønsker en af de private producenter at opsætte den samme musical, må Det KongeligeTeater ikke opsætte den.

Hos de borgerlige er der stor tilfredshed.

»Vi sikrer med aftalen, at vi både har et privat kulturmarked og en stærk national scene. Det er vigtigt, at Det Kongelige Teater fokuserer på sine kerneopgaver og ikke tager brødet ud af munden på dem, som lever af musicals. Det er vi heldigvis stået sammen om i Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti«, siger den konservative kulturordfører, Birgitte Bergman.

Men også i rød blok er der tilfredshed. Enhedslisten mener, at Det Kongelige Teater faktisk får mulighed for at lave væsentlig flere musicals end i dag.

»Vi har hele tiden ment, at teatret ikke skulle kanniballisere på de private teatre. Men så kan de bare jo spille musicals, som de private ikke vil sætte op«, siger partiets kulturordfører Søren Søndergaard.

Den radiale kulturordfører Zenia Stampe siger i en pressemeddelelse, at det har taget tid at fide en løsning på spørgsmålet om musicals.

»Vi støtter Det Kongelige Teaters ønske om at satse endnu mere på musicals, men vi har også lagt vægt på, at det sker under hensyn til de private producenter, og at man skal kunne forvente sig noget andet af en musical opsat på Det Kongelige Teater end hos en kommerciel aktør«, siger hun.

Opløsning

Forhandlingerne om den ny fireårige aftale har flere gange været ved at vælte. For selv om der er massiv opbakning til den danske nationalscene, har spørgsmålet om den populære musicalgenre delt Folketingets partier.

I dag har Det Kongelige Teater kun begrænsede muligheder for at spille de folkekære musicals. En genre som Det Ny Teater og selskaber som The One and Only Company har haft stor succes med. Musicals er stort set den eneste teatergenre, der ikke behøver massiv offentlig støtte for at løbe rundt.

Forud for forhandlingerne sagde kulturminister Joy Mogensen (S) til Politiken, at hun gerne ville sætte Det Kongelige Teater mere fri.

Regeringen ville gerne have flere danskere til at gå i Det Kongelige Teater, og det kunne flere musicals være med til at sikre. Begrænsningerne på musicalområdet skulle løsnes, så »Det Kongelige Teater kan få en bredere rolle og række ud til større dele af befolkningen«, sagde ministeren.

En strategi, som SF og Enhedslisten var helt enige i.

Derimod advarede de private aktører med Det Ny Teater i spidsen kraftigt mod at lempe restriktionerne. Det kunne medføre døden for det private musicalmarked, hvis de private producenter pludselig skulle slås om publikum med en statsstøttet gigant med en halv milliard offentlige kroner i ryggen.

Og Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti var helt enige. De ville under ingen omstændigheder slippe Det Kongelige Teater fri på musical-området.