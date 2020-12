Jule-talkshow på DR er »pisse fucking skide fedt«

Det er tungt for tiden. Skolebørn fra 5. klasse og op er sendt hjem. Restauranter og kulturlivet må igen lukke, og hjemmearbejdspladsen skal atter fintunes. Selv årets julekalender på DR, ’Julefeber’, har en dysterhed over sig: Far Kalle, storebror Bjørn og lillesøster Gro er tvunget ud deres lejlighed af ’Slikpinden’ og bor nu på loftet af Det Kgl. Teater (der er nu noget dekadentlækkert over den midlertidige bolig med lysekroner og puder en masse), i hvis kantine faren arbejder; der vokser mystiske hår ud af Bjørns ører, og mormor Rigmor er skingrende skør og glad for sakse.

Så vi har brug for noget »pisse fucking skide fedt«. Det må jeg godt skrive, for det er et citat. Fra en sang, som Joachim Fjelstrup og virkelig vidundelige Selma Sol í Dali Pape, der spiller far og datter, i rørende samspil har skrevet for at fordrive ventetiden under indspilningerne, og som de sang smukt i sjette episode af ’Julefeber Talkshowet’, der sendes hver dag indtil jul. Og netop talkshowet er ... fedt.

Vært Jannik Schow er i hopla, når han har skuespillerne og indtil videre en enkelt production designer fra ’Julefeber’ i studiet og stiller dem de spørgsmål, vi alle vil have svar på. Nu. »Hvem er Slikpinden?«. »Hvem kyssede hvem?«. »HVAD SLUTTER ’JULEFEBER’ MED?!«.