Seværdig kunstdokumentar: Det er som at sidde overfor en vidende og veltalende samtalepartner, som villigt udlægger sin personligheds ingredienser

Hvordan man end vender og drejer det, er et kunstværk altid summen af en persons gemyt, miljø, samtid og indtryk. Sat på ligning betegner det ’udtryk, som har gjort indtryk og derfor er blevet til et andet udtryk’. Og stikker interessen for kultur dybere end til blot at kaste et blik på plakaten med de udtrådte støvler, eksempelvis til at spørge, hvem er ham der Vincent egentlig, vil man fornøje sig umådeligt over dokumentarfilmintruktøren Torben Skjødt Jensen og billedkunstneren Martin Bigums serie ’Mit livs kunst – med Martin Bigum’.

Her kommer man nemlig med i værkstedet og får serveret en reflekteret forklaring på, hvad der er på spil i værkerne og mennesket bag dem.

Som kunstner er Bigum et barn og produkt af både finkulturen og massekulturen. I hans kunst blander popkunsten, tegneserien, filmen og musikken sig med højspændt romantik og litterær sensibilitet. Ligesom han selv som person tydeligt er en iscenesættelse af en bestemt type kunstner, er hans kunst også et kurateret komposit af alskens strømninger.

Det fortæller han klogt og flydende om. Indimellem dog lovligt stiliseret; man fornemmer i lidt for udpræget grad manuskriptets ordtunge kompleksitet i den ellers fri fortælling. Men for det meste er det bare som at sidde over for en vidende og veltalende samtalepartner, som villigt udlægger sin personligheds ingredienser.