Hvor er det forfriskende at se en DR-journalist, der ikke bliver selvhøjtideligt iscenesat

Hvem har klaret opgaven med at bekæmpe covid-19 bedst? Har Danmark? Har Sverige? Er Sundhedsstyrelsens Søren Brostrøm mere eller mindre sexet end Anders Tegnell, den svenske statsepidemiolog?

Den slags spørgsmål – og forhåbentlig flere – sætter en ny DR-serie i tre dele, ’Annika og det store coronamysterium’, sig for at opklare i disse uger. Det er en lidt tvivlsom ambition, som kun forstærker landskampeffekten af et globalt sundhedsproblem, der er en mere sofistikeret præmis værd.

Ment vent. Der er mere på spil.

For er det også et spørgsmål om to forskellige styresystemer, hvor en dansk statsminister kan kapre hele pandemien, mens smitten i Sverige styres af embedsmænd uden politiske dagsordener?