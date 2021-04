Blachmans mission lykkedes i år. Men den nye 'X Factor'-dommer har ikke fået memoet

Det er mange år siden, vi mistede vores uskyld. Vi har for længst accepteret, at ’X Factor’ ikke er en konkurrence, man vinder, fordi man har potentiale til at skabe sig en musikkarriere i det virkelige liv.

Nej, det er et lukket kredsløb, hvor en dommer vinder for at have modelleret en deltager helt rigtigt. Og i år blev det så Oh Land.

Inden liveshows skal der foreligge en klar vision – hvad er denne deltagers unique selling point? Man vinder på at ligne en rigtig kunstner, vel vidende det (nærmest) aldrig har gang på jord efter finalen.

Se bare på Nikoline i år. Oh Land troede fra begyndelsen af liveprogrammerne, at den skulle køres hjem på 100 pct. jysk diesel, landsbycharme og uskyld. Det viste sig hurtigt at blive lige kært nok, så der blev tilføjet et par linjer i brandingstrategien, og Nikoline fik en melankolsk side.

I finalen viste Nikoline også, at hun er andet end nuttet, da hun vendte stærkt tilbage til scenen efter et blackout.