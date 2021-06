Hvad i alverden foregår der? Som om boligmarkedet ikke var råddent nok i forvejen

Jimmy og Carina Klitgaard Bruun fandt i 2017 drømmehuset i Storvorde. Ejendommen var ifølge tilstandsrapporten i god stand, selv om det var et gammelt hus. Nu er det jævnet med jorden. Det viste sig nemlig hurtigt, at der gemte sig fugtskader og skimmelsvamp, som det ville koste 1,1 million kroner at fjerne. Det stod der bare intet om i tilstandsrapporten. Som om boligmarkedet ikke er råddent nok i forvejen, skal man nu også til at bekymre sig om tilstandsrapporternes sandfærdighed.

’Kontant’ har i to afsnit afdækket, hvordan forsikringsselskaber presser byggesagkyndige og deres arbejdsgivere til at udarbejde rapporter ekstremt hurtigt, mens ejendomsmæglerne også presser på for at få den pænest mulige rapport. Jamen hvad i alverden foregår der?