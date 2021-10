Esben Bjerre laver podcast fra Christiansborg. Kunne vores 200.000 skattekroner ikke være brugt bedre?

Efterårsferien er et af de tidspunkter, hvor jeg har tid til at forlade mine normale podcast-stier og undersøge den vildtvoksende skov af programmer, som konstant bliver større og voldsommere.

Set og hørt Borgen Backstage. Kan høres på Apple Podcast, Spotify, Pocket Casts eller der, hvor du finder dine podcasts.

Da jeg scrollede ned over listerne med de mest populære podcasts i landet, faldt mit blik på ’Borgen Backstage’, hvor tidligere DR-vært Esben Bjerre interviewer to folkevalgte om et givent emne, f.eks. forhandlingens kunst, politikeres brug af sociale medier eller politik som levebrød. Motoren er Esben Bjerres egne fordomme om politikere, og ideen er at skabe et frirum, hvor de løfter sig fra partipolitik (værten har en klokke at afbryde dem med, hvis de gør det) og i stedet blot taler engageret om det noget specielle job, de bestrider.

Nogle vil mene, som eksempelvis Ekstra Bladets chefredaktør, at dette så bare åbner for en gang sofa-pussenusse-hyggesnak og ikke megen hård journalistik, hvor de bliver banket op ad væggen og stillet til ansvar for den lovgivning, eller den møgsag, som de har eller har haft. Det er jo for så vidt rigtigt. Men man kan alligevel stadig bliver klogere på og få nogle sjove detaljer om arbejdet på Christiansborg.

Tror de, vi er halalhippier?

Som når Martin Lidegaard (R) fortæller, at der altid bliver serveret eksotisk mad fra hele verden, når de radikale er på besøg i ministerierne: