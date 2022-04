Hey Pione – få lige styr på produktionen

Der er vitterlig meget lidt, som taler for, at den kontroversielle fodboldspiller Pione Sistos podcast ’Inside by Pione Sisto’ skulle være værd at lytte til. Men hvis man giver den chancen, er der faktisk guld at finde flere steder, skriver journalist og podcastproducer Jonas Schrøder-Andreasen i denne klumme.