Danmarks måske mest kedelige film er med på listen over verdens 100 bedste

Det var op ad bakke for Carl Th. Dreyer overhovedet at få lov at lave sort-hvid-filmen ’Gertrud’. I dag kaldes den et mesterværk, men hvordan passer det med, at den svenske instruktør Ruben Östlund kalder danske film kedelige, spørger Bo Tao Michaëlis i denne klumme.