Sket i ugen: Inde bag Anders Bondos sygekassebriller fornemmede man en længsel efter de gode gamle dage før Forældreintra

SAGT i ugen

Formanden for regeringens stresspanel, sociolog Anette Prehn, om kommunikationsplatformen Forældreintra, som panelet foreslog at nedlægge:

»Forældrene skal nærmest igennem sådan en slags daglig andagt, hvor de sidder og messer ugeplanen og uddelegerer lektier til børnene. Forældrene bliver en slags hjælpelærere. Her kan man kan spørge sig selv, hvor den idé egentlig kommer fra. En fysisk lektiebog vænner børn til stille og roligt at tage ansvar for aftaler og egen læring«.

(Politiken)

Forælder og folketingsmedlem Joachim B. Olsen, Liberal Alliance, kommenterede stresspanelets forslag:

»Jeg har aldrig været på Forældreintra. Ikke en eneste gang. Jeg ville ikke kunne logge på Forældreintra, om så mit liv afhang af det. Nu indser jeg, at jeg blot har været forud for min egen tid«.

(politiken.dk)

Pianist m.m. Nikolaj Koppel kommenterede den omfattende debat for og imod Forældreintra:

»Er det ikke en diskussion, der kan vente, indtil vi forældre rent faktisk er mere på Forældreintra, end vi er på Facebook mv.?«.

(Twitter)

Hvis Socialdemokratiet vinder regeringsmagten efter valget, vil partiet forhandle med arbejdsmarkedets parter om at lade nedslidte lønmodtagere gå på tidligere pension end andre, sagde formand Mette Frederiksen:

»Vi vil insistere på, at vi som samfund passer på dem, der har arbejdet i mange år, og som ikke bare kan blive ved. Vi kalder det værdig tilbagetrækning«.

(dr.dk)

Arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted, Dansk Folkeparti, om det socialdemokratiske pensionsudspil:

»Vi er enige i princippet om, at man som nedslidt skal kunne trække sig tilbage i god ro og orden. Det ligger i ordningen om seniorførtidspension. Men den valgte Mette Frederiksen som beskæftigelsesminister at tage ind under paraplyen af almindelig førtidspension, så den blev udvandet og ikke kom til at virke«.

(Ritzau)

Ekstra Bladets lederskribent om udlændingeminister Inger Støjbergs i hast fremsatte lovforslag, der blandt andet vil gøre opholdstilladelser midlertidige:

»Resultatet bliver, som Dansk Arbejdsgiverforening meget rigtigt pointerer, en ophobning af mennesker i udrejsecentre i stedet for aktive borgere ude i samfundet. Hvor gode mennesker og børn kommer der ud af det? Hvor nemt bliver det at integrere dem, hvis de nu aldrig kan komme hjem?«.

(Ekstra Bladet)

Oxfam, som bekæmper fattigdom i verden, i sin årlige rapport om forskellen på rige og fattige, der var et af hovedemnerne på det økonomiske verdenstopmøde i Davos:

»Milliardærernes formuer voksede med 12 procent sidste år – eller 2,5 milliarder dollars om dagen – mens de 3,8 milliarder mennesker, der udgør den fattigste halvdel af verdens befolkning, måtte se deres velstand skrumpe med 11 procent«.

(Information)

Vis mere