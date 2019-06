SKET I UGEN Løkke lød godt nok en anelse indebrændt, da han sad hjemme i sit køkken og gik til den på de sociale medier

Sagt i ugen

Den 14-årige flygtning Khabat Aziz om livet på udrejsecentret Sjælsmark, hvor den nye regering ikke længere vil have børnefamilier boende:

»I dag er jeg kun glad, når jeg kommer i skole. Når jeg kommer tilbage til Sjælsmark, bliver jeg ked af det. Ofte sidder jeg og stirrer ind i en væg, til jeg skal i seng«.

(Berlingske)

Joachim Brix-Hansen fra borgergruppen i Kalvehave, efter at den nye regering havde meddelt, at den vil droppe planerne om et center for kriminelle udlændinge på øen Lindholm:

»Det er en død, kremeret DF-sild. Vi er glade og lettede over, at det problem nu tilsyneladende forsvinder. Vi har oplevet det her som et statsligt overgreb«.

(Politiken)

Den nytiltrådte udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, da han på vej mod Amalienborg blev spurgt, hvordan det var at køre i ministerbil:

»Det er ligesom at sidde i en taxi, bare billigere«.

(TV 2 News)

Den danske ejendomsudvikler og multimillionær Djaffar Shalchi slog til lyd for 1 procents ekstra formuebeskatning på de allerrigeste:

»Vi, der er rige, har en særlig forpligtelse til at bidrage, fordi vores store rigdom er skabt på skuldrene af de generationer, der har været med til at skabe det samfund, vi lever i. Uden det samfund havde jeg aldrig kunnet skabe den rigdom, som jeg har. Selvfølgelig skal jeg give mere end den almindelige arbejder, fordi jeg kan«.

(Berlingske)

Koncernchef Jakob Riis, Falck, efter at redningskorpset havde betalt 150 millioner kroner i erstatning for at have presset det hollandske selskab Bios ud i konkurs som led i kampen om ambulancekørslen i Region Syddanmark:

»Falck handlede i 2014-15 på en måde, der var uacceptabel, og som vi aldrig kommer til at gentage. Vi har accepteret myndighedernes kendelse«.

(Ritzau)

USA’s præsident, Donald Trump, om EU’s konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, som forleden fik grønt lys hjemmefra til at fortsætte i kommissionen:

»Hun hader formentlig USA mere end nogen anden person, jeg nogensinde har mødt. Det, hun gør ved vores land! Hun sagsøger alle vores virksomheder«.

(Fox Business)

Professor Jørgen Peder Steffensen, Københavns Universitet, var »decideret irriteret« over, at et billede af en hundeslæde, der kører igennem smeltevand på en fjord ved Thule, blev brugt i klimadebatten:

»Verden er så optaget af at få den næste undergangsfortælling, at alt kan bruges, og så hiver klimaaktivister den ene cirkushest frem efter den anden. Her er det så et billede af et årligt tilbagevendende fænomen omkring Qaanaaq«.

(Berlingske)

Vis mere