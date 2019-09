Sket i ugen: De britiske snakkehoveder er sendt hjem. Nu skal vi tale om cigaretpriser i Danmark

Sagt i ugen

Formanden for det hjemsendte britiske underhus, John Bercow, om premierminister Boris Johnsons omgåelse af lovgivningen i regeringschefens bestræbelser på at få Storbritannien ud af EU:

»Det er lige så forkert at se stort på loven, fordi man har det ædle formål at komme ud af EU så hurtigt som muligt, som at røve en bank med henvisning til, at de stjålne penge vil blive doneret til velgørenhed umiddelbart efter røveriet«.

(Daily Express)





Tidligere sundhedsminister Sophie Løhde (Venstre) om planlagte afgiftsstigninger på tobak:

»What??? Prisstigning på cigaretter op til højst 10 kroner i 2023. Helt enig med Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen i, at det er for slapt. Kom nu i arbejdstøjet, S-regering – et flertal vil en markant stigning«

(Twitter)

Sundhedspolitisk ordfører Kirsten Normann, SF, i svar på ovenstående:

»What? Har den tidligere sundhedsminister skiftet mening? Utroværdigt. Venstre har haft fire år til at nå i mål. Spar lidt på charmen, Sophie Løhde. Jeg har fået mange gange nej fra dig til højere priser«.

(Twitter)

Tom Kirchmaier, professor ved Copenhagen Business School med speciale i økonomisk kriminalitet, om stor momssvindelsag, hvor to jihadister er blandt hovedmændene:

»Hvis pengene går til terror, så bliver de brugt til at ødelægge fundamentet for vores samfund. Jeg kan ikke bevise, at det er tilfældet her, men jeg har en slem mistanke om det«.

(Information)





Sara La Cour, formand for foreningen Kvindelige Veteraner, om seksuel chikane imod kvindelige soldater:

»Jeg har talt med mange kvinder i forsvaret, der sover med en kniv under hovedpuden under deres udsendelse«.

(Berlingske)

Tidligere minister Søren Pind, som i en ny bog afdækker de interne magtkampe i Venstre, beskyldte Kristian Jensen for mange års illoyalitet og undergravende virksomhed over for Lars Løkke:

»Derfor ser jeg også den sorg, som Kristian nu viser over, at det er slut, på en anden måde end så mange andre. Jeg ser hans sorg som selvmedlidenhed, fordi han har haft det dybe, dybe, dybe ønske om at blive formand – og om nødvendigt fjerne den siddende for at lykkes med det.«

(Berlingske)

Chefredaktør Rune Lykkeberg i ledende artikel om Venstres næstformandsvalg, som står mellem Inger Støjberg og Ellen Trane Nørby:

»Venstre kan nu afgøre, om det fortsat vil være et parti, der af strategiske hensyn lader sig definere ved, at de tolererer Støjbergs intolerance over for flygtninge og indvandrere. Eller om de har mod og vilje til at gøre op med en linje og en stil, der har kompromitteret dem som liberalt parti«.

(Information)

