Ole Rasmussen ser måbende tilbage på ugen: Rejs med Sólrun. Det er inkluderet i turens pris, når Lars Løkke kommer forbi og fortæller om sin passion for Færøerne

Sket i ugen

Venstres nyvalgte formand, Jakob Ellemann-Jensen, svarede en twitterbruger, som skrev, at han ikke kunne lide hans øjne:

»Så er det da et held, at du har dine egne«.

(Twitter)

Fhv. Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen afsendte en giftpil mod sin tidligere næstformand, Kristian Jensen:

»Når jeg har sammensat mine regeringer, så har jeg gået efter kompetencer. Jeg har taget et særligt hensyn til næstformanden på grund af det, der skete i 2014, men bortset fra det er jeg gået efter kompetencer«.

(TV 2 Nyhederne)

Venstres tidligere næstformand, Kristian Jensen, meddelte, at han var tilbage på skolebænken:

»Nogle vil mene, at det skulle jeg have været for længst. Men nu har jeg fået tid til at bygge en formel uddannelse oven på min praktiske erfaringer. Derfor er jeg startet på Niels Brock Executive Board Education for at blive opdateret på bestyrelsesarbejdet«.

(Facebook)

Indlandsredaktør Anton Geist i Informations ledende artikel om Lars Løkkes tv-interview på TV 2 og DR:

»Når han kommer med sit eget bud på fortællingen om sin afgang som partiformand, er den præget af et fundamentalt problem. Nemlig at den er svær for alvor at fæste lid til. Men et må man give Løkke: Det er friskt forsøgt«.

(Information)

Den tidligere socialdemokratiske minister og gruppeformand Henrik Sass Larsen så ikke noget moralsk problem i at blive lobbyist for kapitalfonde:

»Det ligger fuldstændig i forlængelse af det arbejde, jeg indtil videre har arbejdet med, både som erhvervs- og vækstminister, men også som socialdemokrat«.

(Ritzau)

Finansordfører Lisbeth Bech Poulsen, SF, om Henrik Sass’ jobskifte:

»Da Sass meldte ud, at han skulle beskæftige sig med arbejderpartiets historie, mente han det dybt alvorligt. Altså den nyere del af historien, hvor eksministre springer direkte over til kapitalfonde og konsulentfirmaer, som de selv har arbejdet sammen med som ministre«.

(Twitter)

Foredragsholder og tv-vært Christian Grau, efter at regeringen havde foreslået at sætte prisen på en pakke cigaretter op til 50 kroner for at forhindre især de unge i at ryge:

»Spændende at se, hvad generationen, der gladelig betaler 60 kroner for en juice, siger til regeringens nye, rabiate tobakspolitik«.

(Twitter)

Alice Rosenkrantz Stadil om de overvejelser, som hun og ægtemanden Christian Stadil gjorde sig, inden de valgte at give deres yngste søn navnet Archibald Balthazar Bror Rosenkrantz Stadil:

»Jeg havde også Wilder og Columbus med i puljen, men vi valgte Archibald, fordi vi syntes, at vores børn skal kunne blive det hele – trommeslager, statsminister eller skraldemand. Og det kan en Archibald«.

(Ekstra Bladet)

Vis mere