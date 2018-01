Politiken bygger nyt til Folkemødet

Politiken har indgået et samarbejde med Foreningen Folkemødet og bliver Debatscenepartner.

Efter syv år på Gæstegiveren vil Politiken i 2018 være at finde i Rosengade, hvor avisen skal opbygge et nyt område med to scener, madboder, bar og opholdsområde. Formålet er ifølge kulturredaktør og chef for Politiken Live Mette Davidsen-Nielsen at genopfinde Politikens tilstedeværelse:

»Folkemødet har forandret sig og er vokset enormt. Politiken har siden starten haft et fantastisk samarbejde med Gæstgiveren, men nu er tiden inde til at udvikle indholdet og bidrage mere aktivt til at udvikle Folkemødet«