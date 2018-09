To Reuters-journalister idømt syv års fængsel hver for at afdække massakre på rohingyaer Iagttagere opfatter retssagen mod de to respektererede journalister som endnu et tilbageslag for demokratiet i Myanmar.

Nyhedsbureauet Reuters har de seneste par år været et af de internationale medier, der bedst har dokumenteret burmesiske sikkerhedsstyrkers overgreb på det lille muslimske mindretal rohingyaerne, og oftest har de to Reuters-journalister Wa Lone og Kyaw Soe Oo været med til at skrive artiklerne.

Men nu har en domstol i Myanmars hovedby Yangon sat en stopper for de to journalisters virke. Mandag blev de hver idømt syv års fængsel for at have overtrådt en lov om omgang med statshemmeligheder.

Nyhedsbureauet Reuters har konsekvent fastholdt, at de to journalister blot har passet deres arbejde, og kort tid efter domsfældelsen fastslog Reuters chefredaktør, Stephen Adler, at det var en »trist dag« for pressefriheden.

Udtalelsen blev straks fulgt op af lignende erklæringer fra adskillige vestlige lande.

Den amerikanske ambassadør i Myanmar, Scot Marciel, sagde ifølge Reuters, at dommen er »bekymrende for alle, der så hårdt har kæmpet for pressefrihed«, mens den britiske ambassadør i Myanmar, Dan Chugg, er »ekstremt skuffet« over dommen.

Opsigtsvækkende afsløringer

De to Reuters-journalister blev arresteret 10. december sidste år, da de på en restaurant i Yangon mødtes med to politifolk, som gav dem flere papirer. Da de kom ud af restauranten, blev de arresteret af andre politifolk og efterfølgende tiltalt for illegalt at have tilegnet sig fortrolige informationer vedrørende statens sikkerhed.

Et politividne sagde under retssagen, at mødet på restauranten var en fælde, som politiet havde sat op for at stoppe de to journalisters arbejde. Alligevel valgte dommeren at følge anklagemyndighedens påstand om, at de to journalister havde kompromitteret statens sikkerhed.

De to journalister - Wa Lone og Kyaw Soe Oo - havde i flere måneder arbejdet på en historie, der afdækkede en massehenrettelse af ti rohingyaer i landsbyen Inn Din. Da Reuters efter de to journalisters arrestation offentliggjorde historien, vakte den international opmærksomhed, fordi den dokumenterede, hvordan navngivne medlemmer af de burmesiske sikkerhedsstyrker havde været med til at planlægge og udføre massehenrettelsen.

Det var et alvorligt slag i hovedet på militæret og regeringen i Myanmar, der ellers havde benægtet, at landets sikkerhedsstyrker havde begået overgreb på rohingyaer.

Efter dommen mandag sagde en af de to journalister, Wa Lone, ifølge Reuters, at han ikke havde nogen frygt.

»Jeg har ikke gjort noget forkert. Jeg tror på retfærdighed, demokrati og frihed«, sagde han.

Advarsel til andre journalister

Menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch mener, at fængselsstraffene også er en advarsel til andre journalister, der arbejder på at afsløre ting, som de burmesiske myndighediger ikke bryder sig om.

»De uhyrlige domme mod Reuters-journalisterne viser det burmesiske retssystems villighed til at lukke munden på dem, der rapporterer om militære overgreb«, sagde Asien-direktør i Human Rights Watch, Brad Adams, efter dommen.

Det seneste års tid er over 700.000 rohingyaer flygtet fra Myanmar til nabolandet Bangladesh, og dommen mod de to journalister kommer netop, som det internationale pres på Myanmar tager til.

I sidste uge fastslog FN's menneskerettighedsråd, at forfølgelsen af rogingyaerne udgør folkemord, og at Myanmars reelle regeringsleder, nobelprisvinderen Aung San Suu Kyi, ikke har brugt sin indflydelse til at forsøge at afværge forfølgelsen.