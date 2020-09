Hjerneforsker Morten Kringelbach: »Hvis du giver afhængige rygere en spids nøgenhat og et psykologisk program, så er 80 pct. af dem stadig røgfrie efter seks måneder. Det er da vildt«

Hvis du gerne vil blive klogere på, hvordan hjernen virker, så forestil dig, at du er ude at stå på langrendsski på en løjpe i Norge. Du følger de anlagte spor, der skærer sig gennem sneen. Sådan fungerer hjernen for det meste. Den vælger de kendte spor. Men hvad nu hvis du kan finde nye veje gennem hjernen? Hvad nu hvis du kan køre gennem den nyfaldne sne og nå ny erkendelse og nydelse i tilværelsen?

Det er den slags spørgsmål, som optager hjerneforsker Morten Kringelbach, der siden 1998 har været bosiddende i Oxford. Her leder han et center, som drives i et arbejde mellem Oxford University og Aarhus Universitet (støttet af Carlsbergfondet). Det forsker i, på hvilken måde forskellige aktiviteter fremkalder en følelse af nydelse og meningsfylde i os. Det kan være musik, meditation, sex og psykedeliske stoffer som svampe. Han er i øjeblikket særlig optaget af det, han kalder ’hjernens parlament’. Altså hvilke dele af hjernen er det, som styrer slagets gang? I den forbindelse har han været med til at udvikle avancerede modeller, der med stor computerkraft kan genskabe hjernen digitalt og dermed undersøge, hvad der sker eksempelvis hos mennesker, der lider af angst og depression.

»Jeg vil godt forstå, hvordan man kan gøre livet bedre«, siger han over telefonen fra Oxford, hvor han bor sammen med sin franske, men dansktalende kone og parrets to døtre.