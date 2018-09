Pensionsselskaber dumper i klimaundersøgelse

En række danske pensionsselskaber forsømmer deres ansvar for at skubbe til den grønne omstilling. De lurepasser, sover i timen eller undgår helt at tage ansvar.

Sådan lyder vurderingen fra den danske græsrodsorganisation Ansvarlig Fremtid, der i en ny undersøgelse kortlægger, hvor ivrige de danske selskaber er for at gennemtrumfe klimatiltag i de selskaber, de har aktier i.

Ansvarlig Fremtid har i flere år presset på for at flytte danske pensionspenge i en grøn retning – helst ved at sælge aktier i kul-, olie- og gasselskaber. Og hvis pensionsselskaberne ikke vil det, så i det mindste at bruge deres stemmeret på generalforsamlingerne til at tvinge de fossile selskaber til at åbne deres regnskaber og fortælle, hvad den store Parisaftale vil betyde for deres økonomi.

»Når de siger, at det er virkningsfuldt og effektivt at føre såkaldt aktivt ejerskab og presse selskaberne, så må vi jo give dem mulighed for at bevise det. Men det er umuligt at få dem til at redegøre for, hvad aktivt ejerskab egentlig er«, siger Thomas Meinert Larsen.

Ansvarlig Fremtid har kulegravet pensionsbranchen efter to kriterier: Dels om de faktisk presser selskaberne, enten ved at holde møder eller ved at stemme for klimaforslag på generalforsamlingerne. Og dels om de har fastlagt klare mål for, hvornår nok er nok – hvornår man skal sælge sine aktier, fordi selskaberne f.eks. er så uinteresserede i grøn omstilling, at det ikke giver mening at presse på.

De gode og de knap så gode

Ansvarlig Fremtid roser MP Pension, PKA og ATP for at være frontløbere på de to felter. ATP er ganske vist imod frasalg, men ser til gengæld ud til at bruge sin stemmeret offensivt.

om eksempel nævner han, at olieselskabet Shell 22. maj holdt generalforsamling i Haag i Holland. Her havde aktivister fremsat et forslag om, at selskabet skulle love at sætte mål for, hvordan det vil ændre sin forretningsmodel for at leve op til den store klimaaftale i Paris 2015.

Af de 17 danske pensionsselskaber, der havde stemmeret, stemte kun ATP, MP pension, PKA og P+ (der samler ingeniører, jurister og økonomer) for forslaget.

Til gengæld er AP Pension, teknikumingeniørernes ISP, Danica, Lægernes Pensionskasse og Sampension helt i bund, fordi de generelt ikke har kritierier for frasalg, og de stemmer ikke for klimaforslag. Og et selskab som PFA stemte i år imod klimaforslag i både Shell og Chevron og har ingen kriterier for frasalg af kul.

I AP Pension er investeringsdirektør Ralf Magnussen »noget uforstående« over at blive hængt ud som klimasynder. Det er ikke rimeligt, når selskabet for eksempel netop har investeret over en milliard kroner i vindmølleparker, mener han.

»Vi sætter masser af penge i grøn energi. Men vi er ikke enige i, at man bare skal frasælge. Vi har den holdning, at vi hellere vil bruge vores indflydelse til at gå i dialog med selskaber«, siger han.

Han giver som eksempel, at AP Pension i samarbejde med andre selskaber netop er i dialog med Shell om at skubbe olieselskabets politik i en mere grøn retning. AP var dog af tekniske grunde ikke i stand til at stemme på Shells generalforsamling.

»Jeg håber på, at vores rådgivere sammen med andre investorer kan påvirke selskabet«, siger han.

Ifølge Mikael Skou Andersen, der er professor i miljøpolitik og miljøøkonomi ved Aarhus Universitet, tyder undersøgelsen på, at de danske pensionsselskaber generelt er langsomme til at flytte sig.

»MP Pension har rykket sig meget, men ellers er det generelt meget små skridt. Det er jo ikke dokumenteret at aktivt ejerskab overhovedet virker«, siger han.

Han undrer sig over, at pensionsselskaber for ellers aktive faggrupper som læger og lærere generelt klarer sig dårligt i Ansvarlig Fremtids undersøgelse.

»Det er tilsyneladende ikke en dagsorden, der får medlemmerne op af stolene«, siger han.