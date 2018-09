Danskerne går meget op i klodens tilstand - bortset fra, når vi selv skal gøre noget Hvis alle på kloden levede som i Danmark, var der brug for 3,6 jordkloder. Men regeringen mindsker ikke overforbruget i kampen for FN's verdensmål, mener NGO'en 92-gruppen

Verdensmål - er det ikke noget med at hjælpe de fattige?

Selv om Danmark har succes med at gennemføre en række af FN's 17 verdensmål, så er der især et punkt, hvor vi falder igennem: Vores eget enorme overforbrug af varer og flyrejser, og dermed en stor udledning af CO2 per borger.

FN's 17 Verdensmål 1. Afskaf fattigdom 2. Stop sult 3. Sundhed og trivsel 4. Kvalitetsuddannelse 5. Ligestilling mellem kønnene 6. Rent vand og sanitet 7. Grøn energi 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst. 9. Industri, innovation og infrastruktur 10. Mindre ulighed 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund 12. Ansvarligt forbrug og produktion 13. Klimaindsats 14. Livet i havet 15. Livet på land 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner 17. Partnerskaber for handling. Vis mere

Det mener formand for 92-gruppen, som er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, Torleif Jonasson.

»Oftest når man snakker om verdensmålene i Danmark, så handler det om, hvad man kan hjælpe ulandene med, og det er jo også et godt mål. Men i forhold til at skabe bæredygtigt forbrug og produktion i Danmark, så sker der forsvindende lidt«, siger Torleif Jonasson.

Sammen med miljø- og udviklingsplatformen Globalt Fokus påpegede 92-gruppen denne sommer, at skiftende regeringer har været med til at fjerne Danmark fra målene. Det gælder blandt andet beslutninger, som booster biltrafikken og andre, som er med til at forringe den offentlige trafik.



»Regeringer og stater og det offentlige spiller en stor rolle, når det gælder om at flytte forbruget i en mere bæredygtig retning. Det handler om afgiftspolitik, og om at sætte grænser for, hvad vi må udlede til grundvandet af forskellige stoffer, og hvor meget må vi udlede til atmosfæren. Og det handler om at lempe afgifter på det bæredygtige og lægge dem på det, der forurener. Men det sker ikke«, siger Torleif Jonasson.

Gennemsnitligt er overforbruget på verdensplan så højt, at jordens ressourcer bruges 1,7 gange hvert år. Men det danske forbrug er ifølge beregninger fra WWF Verdensnaturfonden så højt, at det ville kræve 3,6 jordkloder, hvis alle skulle leve som danskerne.

Det er den forkerte vej

Finansminister Kristian Jensen sidder med hovedansvaret for implementeringen af verdensmålene i Danmark, og han glæder sig i dagens Politiken sig over, at Danmark for andet år i træk ligger nummer 2 på listen over de lande, der er længst med at implementere verdensmålene. Kun overgået af Sverige.

Men mål nummer 12 om bæredygtigt forbrug er et af dem, hvor Danmarks ligger dårligst.

Torleif Jonasson kalder det et kæmpe skisma, at vi ved, at vi forbruger for meget og forkert, men har svært ved at handle på det.

»Vi har ufatteligt svært ved at gå fra erkendelsen og den viden vi har til en aktiv handling. Vi ved det, vi kan se det, og vi taler om det. Måske køber vi lidt mindre kød. Men det store skridt, hvor vi siger: Vi må lægge vores måde at leve på afgørende om, hele vores forbrug, Det gør vi ikke«, siger Torleif Jonasson.

Han efterlyser, at politikerne gør det lettere for borgerne at vælge den bæredygtige løsning.

»Det er jo absurd, at det er billigere at flyve end at tage toget. Og at en delebilsordning må lukke, fordi det ikke springer i øjnene på folk, at det er økonomisk fordelagtigt at dele. Det er den forkerte vej«, siger Torleif Jonasson.