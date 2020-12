Private stillingsopslag har sat rekord hen over sommeren

Fra andet til tredje kvartal er der blevet slået flere stillinger op i private virksomheder.

I alt har der ved udgangen af tredje kvartal været 31.700 ledige stillinger i den private sektor. Det er 6.900 flere end kvartalet før, og det er den største stigning, Danmarks Statistik nogensinde har registreret på et kvartal.

Flere økonomer peger på, at rekorden er sat på en lidt billig baggrund. En af dem er Niklas Praefke, cheføkonom i Ledernes Hovedorganisation.

Han bemærker, at der i andet kvartal var 80.000 personer, der mistede jobbet, samtidig med at virksomhederne var tilbageholdende med at ansætte nye folk.

»Mange virksomheder valgte med andre ord at se tiden an og få mere klarhed, før de ansatte nye medarbejdere. Det betød, at antallet af ledige stillinger styrtdykkede i andet kvartal«.

»En del af stigningen i tredje kvartal skyldes altså et efterslæb fra foråret, hvor man ventede med at slå nye stillinger op, og antallet af ledige stillinger ligger stadig omkring 4000 lavere end før krisen«, siger Niklas Praefke.

Økonomen vurderer dog uanset, at arbejdsmarkedet er kommet godt i gang siden genåbningen i det sene forår.

Den vurdering deles af Erik Bjørsted, der er cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. De to økonomer er imidlertid også enige om, at situationen fortsat er usikker på arbejdsmarkedet.

»Den delvise nedlukning og usikkerheden kan betyde, at virksomhederne den kommende tid igen slår færre stillinger op og deler flere fyresedler ud«.

» Derfor er det godt, at finansloven til næste år bidrager til at holde hånden under beskæftigelsen«.

»Først og fremmest skal der dog styr på smitten. Hvis det ikke lykkes, får vi ikke det optimale ud af kickstarten«, siger Erik Bjørsted.

De seneste dage er der registreret de hidtil højeste smittetal ifølge Statens Serum Institut.

Det har fået regeringen til at indføre skærpede restriktioner i 38 af landets 98 kommuner.

ritzau