48-årig kvinde får millionerstatning i usædvanlig mobbesag

48-årige Heidi Nowakowski er social- og sundhedsassistent, og ifølge Fagbladet FOA den første arbejdstager, der har fået medhold i en retssag om mobning på arbejdspladsen.

»Jeg troede, mobning kun hørte sig skolegården til. Jeg kunne slet ikke se, at det var det, jeg blev udsat for, da jeg var i det. Men jeg vidste godt, at det, der skete på arbejdspladsen, ikke var i orden«, siger Heidi Nowakowski til Fagbladet FOA.

Fra januar 2014 til sommeren samme år blev Heidi Nowakowski udsat for mobning af kolleger på det bosted, hun arbejdede. Og selvom ledelsen blev gjort opmærksom på problemet, blev det ikke stoppet.

For Heidi Nowakowski endte det med, at hun fik tilkendt mobningen som arbejdsskade. En skade, som har kostet hende 95 procent af hendes erhvervsevne efter erstatningsansvarsloven. Byretten i Viborg lagde i dommen, der blev afsagt i januar, vægt på, at arbejdsgiver ikke reagerede på advarsler om dårligt arbejdsmiljø og ikke gjorde nok for at stoppe mobningen af Heidi Nowakowski. Derfor er regionen blevet dømt til at betale en erstatning på 2,3 millioner kroner.

Jens Nielsen, der er forbundssekretær i FOA, mener, at dommen er et vigtigt skridt for at sikre medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø

»Det her er en virkelig vigtig afgørelse. Ikke kun for Heidi Nowakowski. Sagen er principiel og fastslår klokkeklart, at mobning er uacceptabelt på alle måder, og at arbejdsgivere er forpligtede til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø lige så vel som et fysisk. Jeg håber, denne dom kan have en forebyggende effekt, så arbejdsgiverne vågner op til dåd og tager ansvaret for arbejdsmiljøet på sig«, siger Jens Nielsen.

Regionen anker dommen

Region Midtjylland har valgt at anke dommen. I et mailsvar fra Ann-Christina Frederiksen, områdechef for Specialområde Hjerneskade i regionen, gør hun det klart, at regionen ikke er enig i den afsagte dom.

»Det er vigtigt for mig, at der er en god trivsel på vores arbejdspladser. Derfor prioriterer vi samarbejdet om et godt arbejdsmiljø i vores MED-udvalg og vores arbejdsmiljøudvalg. I hverdagen prioriterer vi desuden trivsel og arbejdsmiljø ved blandt andet at tilbyde opkvalificering, faglig vejledning og supervision i alle afdelinger. I den konkrete sag er vi bare ikke enige i dommen. Derfor har vi anket den«, skriver hun.

Begge parter venter nu på, at sagen kommer for landsretten. Det er endnu ikke afgjort, hvornår det bliver.