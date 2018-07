Dansk Erhverv: »Vi ønsker ikke et kontrolregime, hvor alle kan blive kontrolleret altid« Færre firmaer frygter kontrol fra Skat. Det skyldes de negative historier og et ændret kontrolmønster, lyder analyse fra Dansk Erhverv.

Det er ikke nødvendigvis et tegn på mangelfuld skattekontrol, at færre danske virksomheder frygter, at eventuelt skattesnyd vil blive opdaget, vurderer arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv. »Bliver man spurgt, hvad risikoen for at blive opdaget i at snyde med skatten er, kigger man – som virksomhed – nok tilbage på alle de historier om kontrolproblemer for Skat, som har kørt i medierne«, siger Jacob Ravn, som er skattepolitisk chef hos Dansk Erhverv.

Kun 38 procent af virksomhederne syntes i 2017, at risikoen for at blive opdaget i snyd med skatten var »stor« eller »meget stor«, fremgår det af tal fra Skat, som skatteminister Karsten Lauritzen (V) har brugt i Folketingets Skatteudvalg som svar på et spørgsmål fra Peter Hummelgaard (S).

Der er tale om et markant fald i frygten for at blive snuppet i skattesnyd. I 2016 vurderede 56 procent af virksomhederne risikoen som »stor« eller »meget stor«. Også i forhold til sort arbejde er tiltroen til Skat dalet. I 2016 sagde 42 procent, at risikoen for at opdage sort arbejde var »stor« eller »meget stor«, og det var kun 31 procent sidste år.

Tager man på rundtur blandt butiksejerne i de københavnske butikker, bliver man også mødt af et lidt mudret syn på skattemyndighederne. De bliver omtalt som minder fra et forlist, lidt kedeligt parforhold, som man kun sjældent skænker en tanke.

FAKTA Skattekontrol Skats kontrol er opdelt i flere forskellige kontrolaktiviteter og indsatser. Ved kontrol af firmaer vil Skat ud fra risikoparametre udsøge firmaerne i deres it-systemer. Når et firma bliver udtaget til kontrol, vil Skat indkalde det materiale, som firmaet har brugt i sin selvangivelse. Det kunne eksempelvis være bogføring eller bankudskrifter. I mange tilfælde vil Skat på forhånd have udvalgt et område, de vil undersøge, eksempelvisom en hovedaktionær har bil til rådighed, eller om der er afholdt private udgifter i firmaet. Ved visse kontroller gennemføres også besøg, men meget kontrol gennemføres uden besøg hos firmaer. Vis mere

Intet hørt fra Skat i flere år

Butiksejerne har i de fleste tilfælde ikke hørt fra skattemyndighederne i flere år. Blandt heavy metal-vinyler, aluminiumsstel og barberklinger i butikkerne er ejernes forhold til Skat ganske afslappet. Her foregår den obligatoriske indberetning i ro og mag uden nidkære skattefædre eller pinefulde torskegilder.

Alligevel vil ingen ejere stille op til interview. Pludselig kan det jo være, at ekskæresten kommer retur for at kræve den margretheskål tilbage, vedkommende glemte for flere år siden.

»Hvis jeg siger, at jeg ikke har hørt fra Skat i 7 år, kommer de bare rendende. Det gider jeg ærlig talt ikke bruge tid på«, som en musikforhandler formulerer det.

Hos Dansk Erhverv oplever Jacob Ravn ikke, at Skat tjekker medlemmerne mindre end for 5 år siden. Alligevel kan kombinationen af de offentlige møgsager og Skats generelle kontrolmønster – årligt bliver cirka 3 procent af virksomhederne udsat for kontrol – spille ind på den lave tiltro til systemets effektivitet.

»Det er vigtigt, at virksomheden har en følelse af, at de bliver kontrolleret. Der skal være en retfærdighedsfølelse i forhold til dem, der overholder reglerne. Vi kan ikke leve med, at nogle virksomheder bliver underløbet, fordi andre ikke betaler skat«, siger Jacob Ravn.

Jeg læser Skats tal, som om færre virksomheder føler, de bliver tjekket ordentlig af Skat, også selv om de ikke snyder i skat. Hvordan læser du dem?

»Jeg læser dem sådan set på samme måde«.

Hvad skal man gøre for at få mentaliteten tilbage på ret køl?

»Først og fremmest skal der ro omkring Skat. Det kræver, at de udfører deres opgave ordentligt uden flere skandaler, for det forstærker indtrykket af en kontrol, der ikke fungerer. Det er en tillid, der skal bygges op over en årrække«, siger Jacob Ravn.

Negative overskrifter

Selv om der har været nok negative overskrifter om Skat, oplever Dansk Erhvervs medlemmer overordnet set, at kontrollen med især de større virksomheder er på et fint niveau.