Spekulanter forsøgte at gentage svindelnummer med udbytteskat

Selv om danmarkshistoriens største svindelnummer blev opdaget i 2015, og det stod klart, at et netværk af grådige finansfolk havde plyndret statskassen for 12,7 milliarder i uretmæssig udbetalt udbytteskat, fik det ikke bagmændene til at stoppe. Mindre end to år senere prøvede de en gang til at hive yderligere 25 millioner kroner ud af statskassen.

Det viser dokumenter fra Kammeradvokaten, som Politiken og DR er i besiddelse af.

1. februar 2017 modtog Skat 34 anmodninger fra amerikanske pensionsfonde om refusion af udbytteskat for i alt 25 millioner kroner.

Ulig de mange anmodninger, der blev godkendt fra 2012 til 2015, blev Skat denne gang mistænksom, og anmodningerne blev efter granskning afvist.



»Det er rigtigt, at vi har afvist 34 anmodninger, som er anmeldt til SØIK (Statsadvokaten for særlig Økonomisk og International Kriminalitet red.), og det er, fordi vi har set noget, der minder om de mønstre, vi har set i det øvrige svindelkompleks«, siger Steen Bechmann Jacobsen, der er direktør for Skattestyrelsens afdeling for særlig kontrol.

På nogle punkter virker det som om, det næsten har været som at tage slik fra et barn Peter Løchte Jørgensen, professor





Alarmklokkerne ringede først og fremmest, fordi flere selskaber fra svindelnummeret mellem 2012 og 2015 dukkede op blandt ansøgningerne. Men også nummereringen af flere indsendte dokumenter, der skulle bevise, at pensionskasserne ejede aktier i danske firmaer og dermed havde ret til at få udbetalt refusion af udbytteskat, fik myndighederne til at slå bremsen i.

Flere af de falske dokumenter fra 2012 til 2015 var nummereret fortløbende, selv mange af selskaberne intet havde at gøre med hinanden. Mellem 2012 og 2015 var der visse ’huller’ i rækkefølgen, og dokumentation nummer 4001 og 4002 kunne således mangle. Det var netop disse manglende tal, der dukkede op i anmodningerne 1. februar 2017.

Det får både Kammeradvokaten og eksperter til at slå fast, at der er tale om en eller flere af de samme bagmænd, som tidligere var med til at plyndre statskassen.

Professor i finansiering Peter Løchte Jørgensen fra Aarhus Universitet har læst dokumenterne fra Kammeradvokaten. Han mener, at forsøget i 2017 signalerer et nærmest arrogant forhold til forbrydelsen.

»Det virker, som om de i starten har anstrengt sig en del for at beskrive og udføre de handler, der kunne generere den dokumentation, de havde brug for for at få fat i pengene. Men så er det måske gået så nemt, at de hen ad vejen har sprunget nogle skridt over, simpelthen fordi det gik nemmere med at få udbetalt pengene, end de havde regnet med. På nogle punkter virker det, som om det næsten har været som at tage slik fra et barn«, siger han.

Tyskland var det første offer for svindelnummeret, men da myndighederne i 2011 opdagede, hvad der foregik, rykkede bagmændene videre til blandt andet Danmark og nåede at lænse europæiske landes statskasser for samlet set 410 milliarder kroner.

»De har været vidt og bredt omkring, om det kører videre i dag i andre lande, er derfor ikke til at sige«, siger Peter Løchte Jørgensen.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) anser det for »usandsynligt«, at de samme bagmænd eller nye svindlere vil få held til at hive flere penge ud af Skat.

»I øjeblikket har vi sat en prop i udbetalingen af udbytteskat efter svindelen, og den prop er stadigvæk sat i, men der er jo nogle, der har berettiget krav på at få refusion. Jeg kan ikke udstede nogen garantier, men jeg vil betragte det som meget usandsynligt, at man kan svindle med ordningen med det kontrolpres, vi har indført. En af grundene til det er, at det nu er muligt at samkøre, hvad der er blevet udbetalt af udbytte på danske aktier, hvad der er blevet betalt i skat, og hvad der anmodes om i refusion«, siger han.