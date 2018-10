Leif Beck Fallesen om jysk fabrik, der ikke vil sælge i Saudi-Arabien: Virksomheder skal ikke føre udenrigspolitik

FOR ABONNENTER

Mordet på den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi har udløst international fordømmelse. Det er fuldt berettiget og fuldt forståeligt, og det er helt givet en holdning, der deles af de fleste chefer og medarbejdere i danske virksomheder. Men det er helt usædvanligt, at en virksomhed vælger at tage konsekvensen af en politisk holdning og beslutter at holde op med at sælge til et land, i dette tilfælde Saudi-Arabien. Normalt overlader virksomhederne det til politikerne at afgøre, om handel med et land skal stoppes.