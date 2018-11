Nye tal fra Danmarks Statistik: De rige er blevet rigere og de fattige fattigere Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at indkomstuligheden er steget i Danmark over de sidste ti år.

Uligheden i Danmark er vokset mærkbart over de sidste ti år. Det betyder, at gini-koefficienten, der måler økonomisk ulighed, er vokset.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

»I løbet af de seneste ti år er indkomstniveauet stort set uforandret for de 10 procent med lavest indkomst, hvorimod dem i toppen af indkomstfordelingen har oplevet indkomststigninger«.

»De foregående to årtier bød på større økonomisk fremgang i lavindkomstgrupperne«, skriver Danmarks Statistik.

Statistikken viser, hvor stor en disponibel indkomst man skal have for at være del af de fattigste 10 procent af befolkningen, gruppen 11-20 procent og så videre. Det bliver kaldt deciler.

Korrigeret for inflation og familiestørrelse er grænsen for at være en del af det laveste decil faldet med en procent og lød i 2017 på 126.441 kroner om året.

For at være del det øverste decil er grænsen dog steget med 18 procent til 420.734 kroner om året.

»I de seneste årtier har tendensen været, at indkomststigningerne har været højest i toppen af indkomstfordelingen«, skriver Danmarks Statistik og fortsætter om de 10 procent fattigste:

»Gruppen består i 2017 i stort omfang af studerende samt andre udeboende unge og nytilkomne indvandrere uden for arbejdsmarkedet«.

»Mange af dem modtager nogle af de laveste offentlige ydelser i form af SU, uddannelseshjælp og integrationsydelse. For mange i gruppen er perioden med så lave indkomster midlertidig«, skriver Danmarks Statistik.

Samlet er gini-koefficienten steget til 29,32. I 1987 lød den på 22,07 ifølge Danmarks Statistik.

»Det er et problem, for det øger polariseringen i samfundet og mindsker sammenhængskraften«.

»Vi er i gang med at ødelægge det, der har været det stærke fundament under det danske samfund«, siger direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Lars Andersen og fortsætter:

»Man har givet skattelettelser på dyre biler, til investorer og de rigeste. De penge kunne man have investeret i de svage grupper i stedet«.

Danmarks Statistik skriver yderligere, at antallet af personer, der lever i lavindkomstfamilier er øget fra 8,3 procent i 2016 til 8,8 procent i 2017.

/ritzau/

ritzau