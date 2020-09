Jysk sætter salgsrekord på trods af corona og butikslukninger

Jysk har solgt godt med dyner og puder i løbet af det seneste års tid.

Faktisk er der aldrig blevet solgt for så meget, som det har været tilfældet i det seneste regnskabsår 2019/20. Det oplyser Jysk i en pressemeddelelse.

I perioden er der blevet omsat for 30,5 milliarder kroner. Det er en stigning på 7,6 procent i forhold til året før og desuden den største omsætning nogensinde.

Ifølge Jan Bøgh, administrerende direktør i Jysk, er der stor tilfredshed med at kunne øge salget så meget i et år, der ellers har været kendetegnet ved store udfordringer på grund af coronaudbruddet.

»Det skyldes en kombination af rigtig god fremgang, inden coronavirus ramte Asien og Europa, og at vi så en markant fremgang i forhold til samme periode året før, da vi genåbnede vores butikker«, siger Jan Bøgh i pressemeddelelsen.

I marts og april blev størstedelen af Jysks butikker tvangslukket som følge af restriktioner fra myndighederne. Tiltaget skete for at mindske spredningen af coronavirus.

Da butikkerne igen kunne åbne deres døre, kastede det altså et rigtig fint salg af sig for Jysk.

Rejsebudget brugt på ting til hjemmet

Baggrunden for det større salg kan ifølge Jan Bøgh være, at mange har valgt at bruge flere penge på hjemmet, i forbindelse med at grænserne lukkede, og folk indstillede sig på at holde ferie derhjemme.

»Der er ingen tvivl om, at mange mennesker har valgt at bruge rejsebudgettet på at købe nye møbler til huset og haven, og det har selvfølgelig haft en positiv effekt på salget hos Jysk«.

»Samtidig har det givet os mulighed for at få kontakt til nye kunder, som har fået øjnene op for, hvad Jysk kan tilbyde«, siger Jan Bøgh.

Derudover har Jysk som en del andre virksomheder oplevet et markant løft i onlinesalget.

Specielt i lande, hvor store dele af detailhandlen har været lukket helt ned i længere perioder.

ritzau