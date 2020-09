Sommer gav lidt lindring til coronaramt arbejdsmarked

Beskæftigelsen fortsatte sin bedring i juli med 15.000 flere lønmodtagere, viser tal fra Danmarks Statistik. Dermed fortsatte tendensen fra juni, hvor 11.000 flere kom i beskæftigelse.

De to gode sommermåneder kommer efter et forår præget af corona-nedlukning og negative rekorder i beskæftigelsen.

I marts, april og maj gik 81.000 job tabt, og derfor er der stadig et stykke vej til det rekordhøje niveau med 2,8 millioner beskæftigede, som der ifølge Danmarks Statistik var i februar før coronakrisen.

Med fremgangen i juni og juli er 56.000 færre beskæftigede end i februar.

Det er særligt hos de private virksomheder, at der er blevet flere ansatte i juli, mens der i den offentlige forvaltning faktisk blev en lille smule færre.

Ligesom faldet i beskæftigelse skete med uset hast i foråret, har Danmarks Statistik aldrig målt en måned med så mange flere i beskæftigelse som i juli, pointerer flere økonomer.

»Der er stadig tale om, at vi er i krise, og beskæftigelsen er slået to år tilbage. Men det er altså meget positivt at se, at det går så hurtigt med at genoprette dansk økonomi«, skriver Danske Banks cheføkonom, Las Olsen, i en analyse.

»Hen over sommeren vendte en stor del af livet tilbage til noget mere normalt, og det er altså blevet omsat meget direkte i job«.

Fremgang kan blive vendt til ny tilbagegang

Han advarer dog imod at tro, at alt går i en lige linje fremad fra nu. Blandt andet peger han på, at stigende smittetal - også uden for Danmark - samt nye restriktioner i Danmark kan spænde ben for yderligere fremgang.

Samme forsigtighed opfordrer Arbejdernes Landsbanks cheføkonom Jeppe Juul Borre til.

»Der skal ikke andet end øget smittespredning eller tilbageholdne forbrugere til for at vende fremgangen til ny tilbagegang. Det er risici, vi skal og må forholde os til«, skriver han i en analyse.

På grund af de særlige tider på arbejdsmarkedet bemærker Danmarks Statistik, at der kan forekomme bagudrettede ændringer af tallene.

Samtidig tager Danmarks Statistiks tal højde for vanlige sæsonudsving. Det er normal praksis, og det bør også være det tal, der fokuseres på, mener Jeppe Juul Borre.

Men han gør opmærksom på, at hvis man ikke havde sæsonkorrigeret, men blot kigget på den reelle udvikling, var fremgangen i antallet af beskæftigede i juli ikke så stor, som den ellers kunne se ud.

ritzau